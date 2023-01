Hoa hậu Thùy Tiên, AMEE tới Thái Lan xem concert BlackPink

Theo Nine Entertainment, ngày 7/1, concert của BlackPink diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Thái Lan. 4 thành viên nhóm BlackPink tới Thái Lan thông qua chuyên cơ riêng vào hôm 6/1 để chuẩn bị cho đêm nhạc. Đây là đêm diễn mở màn cho World Tour Born Pink tại châu Á của nhóm nhạc nhà YG Entertainment. Nhiều sao Việt Nam và Thái Lan chia sẻ hình ảnh tới dự concert.

AMEE, Đoàn Thế Lân, Hoa hậu Thùy Tiên, vợ chồng Bình An Phương Nga, Á hậu Phương Nhi bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp theo dõi sự kiện âm nhạc của nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Tại Thái Lan, nhiều ngôi sao cũng tới ủng hộ Lisa và các thành viên BlackPink, trong đó có nữ diễn viên Diana Flipo - bạn thân của Lisa.

BlackPink sẽ có thêm đêm diễn thứ 2 tại Thái Lan vào 8/1. Sau khi trình diễn ở xứ sở Chùa Vàng, điểm dừng chân tiếp theo của các cô gái nhà YG sẽ là Malaysia, Indonesia, Singapore...

Vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các thành viên BlackPink có thể rời công ty và chuyển sang hãng thu âm The Black Label. Phản hồi thông tin trên, YG cho biết hợp đồng của các thành viên BlackPink với công ty vẫn còn hiệu lực. Do đó, họ chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác về tương lai của BlackPink.

Cũng trong ngày 7/1, lễ trao giải Golden Disc Awards 2023 được tổ chức tại Thái Lan. Sự kiện có sự tham gia của các nhóm nhạc nổi tiếng như Enhypen, Le Sserafim, New Jeans, Stray Kids, Treasure, Seventeen… Nichkhun và cựu thành viên nhóm 2PM là Jay Park gặp nhau trong sự kiện. Jay Park từng là thành viên nhóm 2PM cùng Nichkhun. Nhưng sau đó, anh phải rời nhóm vì vướng scandal. Hiện, anh là một trong những rapper nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

