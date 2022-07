Hoa hậu nhí phẫu thuật để giảm 124 kg xuống 68 kg

Alana Thompson muốn giảm từ 124 kg xuống còn 68 kg. Thời gian qua, cựu hoa hậu nhí vật lộn với bệnh béo phì.

Theo TMZ, sau sinh nhật 17 tuổi vào cuối tháng 8, Alana Thompson - sao nhí nổi tiếng với biệt danh Honey Boo Boo - sẽ đến New York, Mỹ phẫu thuật giảm cân. Nhiều năm qua, cô vật lộn với bệnh béo phì.

Ca phẫu thuật trị giá 13.000 USD do Steven Batash - bác sĩ hàng đầu trong phẫu thuật giảm cân ở Mỹ thực hiện, với hy vọng giúp Thompson giảm từ 124 kg xuống còn 68 kg.

Ngoại hình mũm mĩm hiện tại của cựu hoa hậu nhí Alana Thompson. Ảnh: New York Post.

Gina Rodriguez, người quản lý của Thompson, tiết lộ cựu hoa hậu nhí cảm thấy háo hức nhưng cũng cực kỳ lo lắng cho màn "lột xác" sắp tới.

Người giám hộ và chị gái của Thompson, Lauryn Shannon, đã ký tên vào thủ tục và chia sẻ rằng cô ủng hộ quyết định của em gái.

Thompson từ bé đã có ngoại hình mũm mĩm đáng yêu. Ban đầu cô nghĩ mình nặng cân do di truyền. Cô cũng nổi tiếng với những câu nói hài hước về ngoại hình của mình như: "Lần cuối cùng tôi ăn salad là chưa bao giờ", "Xinh xắn có nhiều hình dáng khác nhau và hình dáng của tôi thuộc loại dễ thương".

Tuy nhiên, càng lớn Thompson càng có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát. Lên 10 tuổi, cô bắt đầu vật lộn với bệnh béo phì, khiến người hâm mộ không nhận ra vì ngoại hình phát tướng, thừa cân. Cựu hoa hậu nhí nhận ra sức khỏe đi xuống nên đã cố gắng tập thể dục, ăn uống lành mạnh, nhưng cân nặng không có dấu hiệu giảm.

Alana Thompson lúc đăng quang cuộc thi Toddlers & Tiaras. Ảnh: New York Post.

Alana Thompson (sinh năm 2005) nổi tiếng sau khi giành vương miện cuộc thi hoa hậu nhí Toddlers & Tiaras. Theo HuffPost, giai đoạn 2012-2014, các chương trình thực tế với sự tham gia của Honey Boo Boo trở thành hiện tượng tại Mỹ.