Hoa hậu Hoàn vũ Bhutan công khai là người song tính

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những người đang muốn come out, Tashi trả lời: "Tôi luôn nói rằng đừng vội vàng. Chỉ vì người khác sắp hoặc đã công khai giới tính, điều đó không có nghĩa bạn cũng phải come out. Điều quan trọng là bạn phải thừa nhận chính mình, chứ không phải sự công nhận của người khác. Và hơn hết hãy yêu chính mình với tất cả những điểm chưa hoàn hảo của bản thân, vì đó mới là điều khiến bạn tỏa sáng".