'Hoa dại' của BTS

Thông qua “Indigo”, RM nói về cuộc sống đằng sau ánh hào quang cũng như hành trình chống lại sức nặng của sự nổi tiếng.

Khi nhóm nhạc toàn cầu nhà Big Hit tuyên bố tập trung cho sự nghiệp solo cũng là lúc chương thứ 2 của BTS được mở ra. Cho đến nay, kỷ nguyên mới của nhóm đã chứng kiến ​​Jack In The Box của J-Hope và đĩa đơn solo The Astronaut của Jin. Tiếp nối, RM thể hiện màu sắc âm nhạc cá nhân thông qua album solo - Indigo.

Chia sẻ trong buổi livestream trên Weverse, trưởng nhóm BTS cho biết: "Indigo là kho lưu trữ cuối cùng về tuổi đôi mươi của tôi". Album gồm 10 bài hát, tạo thành một tổng thể đa dạng. "Thông qua Indigo, RM đưa ra những suy nghĩ và cảm xúc thẳng thắn của mình, đồng thời thể hiện sự mở rộng trong âm nhạc với sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ khác nhau", Big Hit chia sẻ.

Indigo là cuốn nhật ký viết về cuộc sống của RM từ năm 2019 - 2022. Ảnh: bighit.official.

Chỉ sau hai ngày ra mắt, Indigo hiện thống trị các BXH iTunes trên toàn cầu Theo Allkpop, album solo của RM đã vượt qua 20,6 triệu lượt stream trên Spotify chỉ trong vài giờ phát hành. Với thành tích này, Indigo trở thành album ra mắt đạt lượt stream cao nhất trong lịch sử Spotify đối với một nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Sự mâu thuẫn trong nội tâm

RM từng chia sẻ, Wild Flower chính là ca khúc mà anh tâm đắc và mất nhiều thời gian nhất để hoàn thiện. Nam idol đã dành một thời gian dài, chính xác là 7 năm để suy nghĩ về phép ẩn dụ phản ánh mâu thuẫn giữa sự nghiệp vẻ vang cùng BTS và việc đánh mất tiếng nói của chính mình trong thành công của nhóm.

Bài hát được khắc họa dựa trên sự so sánh giữa pháo hoa và hoa dại. Pháo hoa đại diện cho BTS và hoa dại là tượng trưng cho RM với tư cách cá nhân. Pháo hoa có thể thu hút hàng triệu người khi phát sáng. Trong khi đó, hoa dại lại đơn giản và ẩn danh hơn.

Dù mong muốn đạt được những khao khát rực lửa, danh tiếng giờ đây đã trói buộc sự thể hiện cá nhân, khiến anh không còn là chính mình. Bởi vậy, nam rapper bày tỏ: “Tôi muốn có cuộc sống giống như một bông hoa dại hơn”.

RM lấy hình ảnh của pháo hoa và hoa dại để thể hiện sự mâu thuẫn trong nội tâm. Ảnh: Twitter.

RM chia sẻ Cho Youjeen của ban nhạc rock Cherry Filter là ca sĩ duy nhất ở Hàn Quốc có thể biểu diễn bài hát theo đúng mong muốn của anh: “Tôi muốn một người có thể truyền tải những cảm xúc mạnh mẽ này một cách bùng nổ. Nếu Youjeen không đồng ý, tôi nên đổi lời bài hát sang tiếng Anh”. NME đánh giá phần điệp khúc mà Youjeen thể hiện đã lột tả chân thực niềm khao khát được sống là chính mình của tác giả..

“Khởi đầu của tôi là thơ ca. Giấc mơ là thứ duy nhất đã bảo vệ tôi cho đến nay” là một lời nhắc nhở rằng khả năng sáng tác chính là siêu năng lực của anh. Hàng triệu người trên thế giới đã đồng cảm với những ca từ nội tâm sâu sắc mà anh viết. Với RM, nghệ thuật đã giúp anh trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Vì thế, anh mong Indigo có thể làm điều tương tự cho người hâm mộ.

Trong Album Magazine Film, nhà sản xuất DOCSKIM cũng thú nhận anh thực sự muốn từ bỏ vai trò nhà sản xuất, nhưng khi thực hiện Wild Flower và cảm nhận ý nghĩa của bài hát, anh đã thay đổi quyết định: “RM đã cho tôi hy vọng và một cái gì đó để tập trung vào. Tôi đã tìm lại được niềm đam mê âm nhạc của mình”.

Bức tranh âm nhạc phong phú

Mối liên hệ với nghệ thuật hiện lên rõ rệt ngay trong ca khúc đầu tiên của Indigo – Yun. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát “có sức mạnh như một câu thần chú” của Erykah Badu với cảm hứng từ người họa sĩ tài hoa Yun Hyong-keun. Tác phẩm của Yun được tái hiện trên bìa album Indigo. Bên cạnh đó, giọng nói của ông cũng được trích dẫn ở phần đầu và cuối tác phẩm.

RM thể hiện những cảm xúc phức tạp trong Indigo. Ảnh: Naver.

“Tôi muốn trở thành con người trước khi làm nghệ thuật” là câu nói của cố nghệ sĩ nhưng hoàn toàn phù hợp với những gì RM đã tuyên bố vào đầu năm nay khi BTS thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm. Với tư cách là người lãnh đạo nhóm nhưng không còn biết mình là ai hay muốn gì, RM quyết định phải trở lại với chính mình - người đứng sau nghệ thuật.

Tiếp nối chủ đề về nghệ thuật, bài hát thứ hai với sự hợp tác của Anderson .Paak có tựa đề Still Life (Tĩnh vật). Nam ca sĩ nhà Big Hit chia sẻ: “Tôi cảm thấy việc đảm nhận vai trò là RM của BTS như thể đang đứng trên một bục lớn trong viện bảo tàng. Mọi người đều nhìn tôi. Và tôi được vẽ lên như một tĩnh vật. Nhưng tôi không cố định. Tôi là một tĩnh vật. Nhưng tôi không ngừng chuyển động”. Theo Rolling Stones, “Một cuộc sống tĩnh lặng không dừng lại” chính là cảm hứng để RM tạo ra ca khúc này.

Theo NME, màn hợp tác với Anderson .Paak xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau của hai nghệ sĩ. Anderson .Paak - một người đã hoạt động lâu năm trong ngành công nghiệp âm nhạc - khẳng định tư tưởng mà RM muốn thể hiện trong bài hát chính là dấu hiệu cho thấy "anh ấy vẫn còn sống". Dấu ấn của người nghệ sĩ đích thực cũng có thể nhìn thấy rõ rệt trong trường hợp này.

Ca khúc tiếp nối là All Day - sản phẩm hợp tác với Tablo của nhóm nhạc hip-hop hàng đầu xứ Hàn Epik High. Tablo tiết lộ: “Chúng tôi có thể thể hiện bản thân theo một cách khác, bắt đầu sự nghiệp ở một thời điểm khác và tạo ra âm nhạc từ một góc độ khác. Thế nhưng, khi có cái nhìn sâu sắc hơn, bạn sẽ nhận thấy chúng tôi có những cảm xúc giống nhau”.

Album có sự kết hợp với nhiều tên tuổi đình đám. Ảnh: Twitter.

All Day mang đến một thông điệp tích cực rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bản thân mong muốn mà không cần quan tâm đến người khác nói gì. Bài hát kết thúc với sự lạc quan: “Thế giới tàn khốc dường như đang cười nhạo bạn. Nhưng bất kể thế giới có nói gì, chúng ta vẫn sẽ bay cao”.

Forg_tful (cùng Kim Sawol) là ca khúc mà RM thể hiện giọng hát trầm lắng của anh với sự giúp đỡ của ca sĩ Kim Sawol. Nữ ca sĩ dân ca giải thích: “Nhìn bề ngoài, RM sống một cuộc sống hào nhoáng. Nhưng những thứ như đi bộ một mình hay dạo chơi công viên mới thực sự quan trọng với anh ấy. Đáng tiếc, anh ấy thường không có thời gian để làm những việc đơn giản như vậy”.

Closer là một bài hát mang bầu không khí R&B có sự góp mặt của ca-nhạc sĩ người Anh Mahalia và rapper người Canada gốc Hàn - Paul Blanco. Ca khúc diễn tả khao khát được rút ngắn khoảng cách với một người đã khiến anh phải “lăn lộn trong vực sâu”.

Con người nguyên bản của RM

Hai tựa đề tiếp theo của Indigo là các bài hát solo mang đậm tính cá nhân của RM. Change pt. 2 phản ánh con người và những trải nghiệm trong quá khứ của nam rapper cũng như cách mọi thứ xung quanh anh thay đổi ở hiện tại. Trong khi đó, Lonely lột tả cảm giác cô đơn, trống trải ở một nơi xa lạ của RM. Trưởng nhóm BTS chỉ ra đây là ca khúc diễn tả chính xác nhất cảm xúc mà anh mong muốn truyền tải trong Indigo.

Indigo thể hiện màu sắc âm nhạc đa dạng của RM. Ảnh: Twitter.

Tựa đề tiếp theo trong album cũng là một bài hát pop mà RM mô tả là “city pop”. Hectic nói về những bận rộn, hối hả của một siêu sao và sự khó khăn để kết nối với cuộc sống bình thường của họ.

Album khép lại với cái ôm ấm áp dành cho phiên bản hiện tại của RM. Ca khúc No.2 với sự thể hiện cùng nữ ca sĩ Park Jiyoon như một lời nhắn nhủ rằng không cần phải nhìn lại quá khứ, mọi thứ sẽ tốt đẹp trong tương lai. Điều duy nhất phải làm là bảo vệ phiên bản hiện tại.

Theo Rolling Stones, đây là kết thúc hoàn hảo cho một album hoàn hảo.