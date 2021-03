Hóa cô nàng hiện đại với trang phục của Kiều My Shop

Không chỉ mang đến nhiều trang phục có phong cách hiện đại, Kiều My Shop còn tư vấn cách phối đồ phù hợp với vóc dáng, nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng.

Đối với kinh doanh mặt hàng thời trang, một trong những quan trọng nhất là thường xuyên cập nhật xu hướng mới. Vì vậy, Kiều My Shop thường xuyên ra mắt những mẫu quần áo, váy thời thượng với đủ phong cách, từ nhẹ nhàng, trẻ trung đến công sở, chỉn chu. Dù là cô nàng nữ tính hay mạnh mẽ phá cách, khách hàng đều chọn được cho mình trang phục phù hợp tại Kiều My Shop.

Kiều My Shop thường xuyên cập nhật mẫu mã thời trang mới.

Chị Cao Nữ Kiều My, chủ cửa hàng Kiều My Shop chia sẻ: “Kinh doanh thời trang khó nhất là khâu chọn mẫu mã để nhập, người bán hàng không chỉ cần nắm được xu hướng mà còn phải hiểu được thị hiếu người mặc. Nhờ cân bằng được hai yếu tố này, cửa hàng của chúng tôi có thể đáp ứng tốt được nhu cầu của khách, mang đến những trang phục tinh tế, đa dạng phong cách”.

Kiều My Shop đang phục vụ hàng nghìn khách hàng trên cả nước và nhận được nhiều phản hồi tích cực về mẫu mã. Cụ thể, nhiều mẫu quần áo được yêu thích trên thị trường như váy polo, quần baggy ống rộng, chân váy xếp ly thể thao... đều có mặt tại shop với nhiều màu sắc bắt mắt. Ngoài ra, cửa hàng còn có thêm những loại quần áo thông dụng như sơ mi, áo phông, quần sooc vì đây là những loại trang phục dễ phối đồ, có thể mặc trong nhiều dịp.

Theo chị Cao Nữ Kiều My, Kiều My Shop được định hướng trở thành bạn đồng hành với chị em phụ nữ thay vì chỉ là một cửa hàng quần áo. Vì vậy, sau khi đăng tải mỗi mẫu quần áo, cửa hàng còn tư vấn cho khách cách phối đồ theo từng phong cách như đi làm, đi chơi, dự tiệc... Với những chị em đậm người, quá gầy hoặc thiếu cân đối, Kiều My Shop còn đưa ra lời khuyên để chọn và điều chỉnh trang phục phù hợp.

Kiều My Shop tư vấn tận tình để khách hàng chọn được trang phục phù hợp.

Ngoài ra, Kiều My Shop còn tổ chức các buổi livestream trên fanpage để hướng dẫn khách hàng phối đồ theo từng phong cách. Nhờ đó, khách hàng sẽ dễ dàng chọn được phong cách yêu thích, tìm mua thêm những phụ kiện để tôn dáng, hoàn thiện bộ trang phục.

Nhằm giúp chị em chăm sóc bản thân tốt hơn, Kiều My Shop đã mở rộng thêm nhiều loại sản phẩm khác như nước hoa, mỹ phẩm... từ nhiều thương hiệu uy tín. Đến với cửa hàng, dù chọn mua sản phẩm nào, khách hàng đều được tư vấn tận tình.