Hỗ trợ tăng đề kháng thời dịch với sủi thanh nhiệt Livecool

Sủi thanh nhiệt Livecool giúp người uống bổ sung vitamin C và nhiều dưỡng chất, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Một trong những phương pháp giúp tăng sức đề kháng là bổ sung vitamin C và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu “Vai trò của vitamin C, vitamin D và selenium trong hệ thống miễn dịch chống Covid-19”, đăng tải trên Thư viện Y học quốc gia Mỹ tháng 11/2020, cho thấy: “Vitamin C giúp tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân Covid-19 bằng cách giảm sự hoạt hóa quá mức của phản ứng miễn dịch. Vitamin này còn làm tăng cytokine, ức chế sự phát triển của virus. Đồng thời, phản ứng viêm và sự tăng hoạt của các tế bào miễn dịch cũng giảm do tác động của vitamin C”.

Vitamin C có nhiều trong trái cây, rau củ.

Để cung cấp vitamin C cho cơ thể, bạn nên thiết lập chế độ ăn uống đa dạng trái cây, rau củ. Cùng với đó, bạn có thể uống thêm các loại viên sủi có chứa lượng vitamin C vừa đủ để bổ trợ. Một trong những loại viên sủi bạn có thể tham khảo là Livecool. Sản phẩm được chiết xuất từ các loại trái cây và dược liệu quý trong tự nhiên.

Theo công bố của Viện Y tế quốc gia Mỹ về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C tiêu chuẩn cho đối tượng từ 14 tuổi trở lên dao động 65-90 mg/ngày. Đây là hàm lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể, đồng thời hỗ trợ củng cố hàng rào đề kháng. Sủi thanh nhiệt Livecool chứa 70 mg vitamin C, phù hợp sử dụng hàng ngày.

Sủi Livecool có nhiều hương vị tự nhiên như chanh, dưa gang, râu bắp và chanh dây, được người dùng Việt yêu thích.

Được chiết xuất từ chanh tươi, dưa gang, rau má, atiso…, sủi Livecool cung cấp vitamin C, vitamin A và các vitamin nhóm B. Thêm vào đó, sản phẩm có chiết xuất linh chi đỏ nên chứa nhiều nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, hoạt chất polysaccharides, adenosin…, hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức đề kháng.

Hướng tới nhiều đối tượng người dùng, Livecool còn có dòng sản phẩm không đường và sử dụng đường không năng lượng. Các sản phẩm này phù hợp người ăn kiêng hoặc mắc bệnh tiểu đường.

“Để xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, bạn cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường tập luyện thể thao và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Với công dụng bổ sung vitamin C và nhiều dưỡng chất quan trọng, sủi thanh nhiệt Livecool có thể hỗ trợ người dùng nâng cao sức khỏe, an tâm hơn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp”, đại diện Livecool chia sẻ.