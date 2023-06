Hồ thủy điện miền Bắc vẫn tích nước, hạn chế huy động phát điện

Các hồ chứa lớn phía Bắc đang nâng cao mực nước, song vẫn phải hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo, một số hồ vừa, nhỏ đã phải điều tiết nước lũ.

Mực nước Hồ Tuyên Quang hiện đã cao hơn mực nước chết hơn 10 m. Ảnh: EVN.

Ngày 27/6, số liệu cập nhật của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng nhanh. Theo đó, mực nước tại tất cả hồ chứa thủy điện miền Bắc đã cao hơn mực nước chết 7-20 m.

Cụ thể, hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bản Chát tăng hơn 1 m so với ngày hôm qua, hiện cao hơn mực nước chết 7-22 m. Do mực nước của hồ thủy điện Thác Bà mới chỉ cao hơn khoảng 1,2 m so với mực nước chết nên nhà máy thủy điện Thác Bà vẫn phải phát điện hạn chế, cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp.

Hạn chế phát điện

"Các hồ chứa lớn đang nâng cao mực nước, tuy nhiên vẫn phải hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo, một số hồ vừa, nhỏ, tràn tự do đã phải điều tiết nước lũ", cơ quan chức năng cho biết.

Số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lúc 14-15h ngày 27/6 cho thấy lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc tăng. Cao nhất là hồ Sơn La 556 m3/s. Các hồ Lai Châu, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang lưu lượng về trên 150 m3/s.

Thời điểm này, nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Lai Châu có cho máy phát điện. Còn các thủy điện Sơn La, Thác Bà, Bản Chát, Huội Quảng không vận hành phát điện.

Thông tin vận hành các hồ chứa thủy điện ở miền Bắc thời điểm 14-15h ngày 27/6. Ảnh: EVN.

Trong ngày 26/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện tăng mạnh, đạt khoảng 191 triệu kWh (miền Bắc là 91,3 triệu kWh); nhiệt điện than huy động 392,6 triệu kWh (miền Bắc 239,3 triệu kWh); tuabin khí huy động 75,8 triệu kWh; điện năng lượng tái tạo đạt 60,9 triệu kWh.

Theo EVN, nhiệt độ những ngày cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 sẽ không cực đoan như những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Do đó, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt có thể không tăng cao như thời gian qua, với phụ tải trung bình ngày miền Bắc khoảng 421,7 triệu kWh.

"Hiện, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421-425 triệu kWh/ngày", EVN cho biết.

Bắc Giang tạm thời không cắt điện sinh hoạt

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý mực nước hiện tại của các hồ thủy điện vẫn ở mức thấp, công suất khả dụng của tổ máy vẫn bị suy giảm.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về hoặc lưu lượng lũ về hồ thấp, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, khả năng tích nước cho mùa khô năm sau sẽ khó khăn.

Tại nhiều tỉnh thành đã thông báo ngừng việc cắt điện luân phiên. Cụ thể, ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có thông báo tạm thời không thực hiện cắt, tiết giảm phụ tải sinh hoạt. Trường hợp sự cố hoặc do hệ thống điện bị thiếu hụt sẽ có thông báo cụ thể sau.

"Khi điều chỉnh giảm công suất sử dụng điện, ngừng cấp điện, phải thực hiện thông báo tới khách hàng theo đúng quy định để khách hàng chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định từ ngày 23/6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.