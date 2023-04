Hồ Quang Hiếu phản hồi thông tin yêu Thiên An

Hồ Quang Hiếu khẳng định bạn gái hiện tại của anh không phải Thiên An như khán giả đồn đoán. Nam ca sĩ sẽ tiết lộ danh tính người yêu vào thời điểm thích hợp.

Ngày 7/4, Hồ Quang Hiếu xác nhận với Zing đang hẹn hò một diễn viên trẻ. Hai người quen nhau qua một bữa tiệc và bắt đầu hẹn hò cách đây 3 tháng. Tuy nhiên, Hồ Quang Hiếu không tiết lộ danh tính người yêu. Thông tin lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều khán giả nhắc tới Thiên An và cho rằng cô chính là bạn gái mới của Hồ Quang Hiếu.

Lý do là đầu năm 2022, Hồ Quang Hiếu và Thiên An vướng tin hẹn hò. Khi đó, họ hợp tác trong nhiều dự án và có những hình ảnh thân mật.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing vào tối 7/4, Hồ Quang Hiếu phủ nhận thông tin Thiên An là bạn gái mới của anh. Nam ca sĩ cho biết chưa muốn chia sẻ cụ thể về người yêu. Anh sẽ công khai vào thời điểm thích hợp.

Hồ Quang Hiếu và Thiên An kết từng hợp tác trong công việc.

Trở lại năm 2022, khi vướng tin hẹn hò Thiên An, Hồ Quang Hiếu khen nữ diễn viên trẻ yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Hai người rất hòa hợp trong lần đầu hợp tác nhưng họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Về bạn gái hiện tại, Hồ Quang Hiếu tâm sự với Zing: "Bạn gái giúp tôi yêu đời, tươi vui hơn rất nhiều. Trước đó, tôi từng bế tắc, trầm cảm vì những biến cố trong chuyện gia đình, tình cảm. Có thể nói tình yêu mới giúp tôi vượt qua những chuyện buồn và trở lại đầy năng lượng với cuộc sống, âm nhạc".

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1986, nổi tiếng với các ca khúc Con bướm xuân, Em là của anh, Mình cưới nhau nhé… Nam ca sĩ công khai hẹn hò Bảo Anh vào tháng 10/2016 và tuyên bố chia tay một năm sau đó.

Thiên An tên thật Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và từng ký hợp đồng với công ty ICM của K-ICM. Nữ diễn viên nổi tiếng sau khi vào vai người yêu của Jack trong 4 MV là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Cô từng có thời gian hẹn hò Jack, sau đó họ chia tay và Thiên An hiện một mình nuôi con chung của hai người.