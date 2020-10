Hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam

3. Hồ Trị An thuộc tỉnh nào? Lâm Đồng

Đồng Nai

Tây Ninh Trị An là hồ nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, có nhiệm vụ trữ nước để cung cấp cho nhà máy thủy điện Trị An (Đồng Nai). Nơi đây còn có rừng Mã Đà, đảo Năm Bầu để bạn khám phá. Chèo thuyền, trekking, cắm trại là những trải nghiệm được du khách ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.