Hồ nước nào nằm trên địa phận 3 tỉnh?

6. Huyện nào của tỉnh Bình Phước có một phần hồ Dầu Tiếng? Hớn Quản

Lộc Ninh

Chơn Thành Huyện Hớn Quản thuộc tỉnh Bình Phước, có một phần hồ Dầu Tiếng. Huyện này có thị trấn Tân Khai và 12 xã: An Khương, An Phú, Đồng Nơ, Minh Đức, Minh Tâm, Phước An, Tân Hiệp, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Quan, Thanh An, Thanh Bình. Ảnh: Quỳnh Danh.