Hổ nặng hơn 200 kg trên ôtô

Mến cùng đồng bọn khai vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An đi Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Võ Văn Miến (38 tuổi), Tăng Văn Phúc (40 tuổi) và Tăng Ngọc Khanh (29 tuổi, cùng ở tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Từ trái qua: Phúc, Khánh và Mến. Ảnh: Công an Lai Châu.

Tối 25/3, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Công an và Công an huyện Phong Thổ triệt phá thành công chuyên án.

Theo đó, tại khu vực ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, cảnh sát bắt quả tang 3 nghi phạm đang vận chuyển một cá thể hổ đã chết, nặng hơn 200 kg bằng ôtô. Nhóm người này khai vận chuyển cá thể này từ Nghệ An đi Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Mến cùng đồng bọn dùng nhiều thủ thuật để thay đổi màu biển kiểm soát ôtô trên đường vận chuyển.

Hổ là động vật thuộc nhóm IB, danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ.