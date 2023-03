Hộ chiếu UAE đi lại dễ dàng nhất

Trong vòng 10 năm đã có thêm 106 quốc gia, vùng lãnh thổ thực hiện chính sách miễn visa cho công dân UAE.

Người dân UAE có thể đi du lịch 181 quốc gia, vùng lãnh thổ không cần xin visa hoặc chỉ cần xin visa tại cửa khẩu. Ảnh: Khaleej Times.

Các chuyên gia của tổ chức Global Residence Index đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá về sự tăng trưởng của hộ chiếu các nước trong 10 năm qua. Theo kết quả, hộ chiếu của UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) xếp hạng cao nhất.

Năm 2013, công dân UAE chỉ được miễn thị thực ở 72 quốc gia. Hiện, người dân nước này có thể đi đến 181 quốc gia không cần visa hoặc xin visa tại cửa khẩu (visa on arrival).

Xếp thứ hai trong danh sách của Arton Capital là hộ chiếu của Thụy Điển, Đức, Phần Lan, Luxembourg, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ và Hàn Quốc, với 174 điểm đến miễn visa hoặc cấp visa tại cửa khẩu. Hộ chiếu Đan Mạch, Bỉ, Bồ Đào Nha, Na Uy, Ba Lan, Vương quốc Anh, Ireland, New Zealand và Mỹ đồng hạng ba trong danh sách này.

Hộ chiếu của một số quốc gia cũng có sự tăng trưởng cao trong vòng 10 năm qua có thể kể đến Colombia (139 nơi miễn visa hoặc xin visa on arrival), Ukraine (147 nơi miễn visa hoặc xin visa on arrival), Moldova (123 nơi miễn visa hoặc xin visa on arrival)...

Tương tự, danh sách của Nomad Capitalist cũng xếp hộ chiếu của UAE ở hạng nhất với 111 điểm. Xếp thứ hai là hộ chiếu của Luxembourg, Thụy Sĩ, Ireland, Bồ Đào Nha với 108 điểm. Đồng hạng ba là hộ chiếu Đức, CH Czech, New Zealand với 107 điểm. Bảng xếp hạng này đánh giá quyền lực của hộ chiếu dựa trên 5 tiêu chí: miễn visa, mức thuế cho công dân, mức độ công nhận toàn cầu, quyền có hai quốc tịch và tự do cá nhân.

Vào tháng 2, UAE đã chính thức cấp quốc tịch cho công dân ngoại quốc đủ điều kiện. Theo CNBC, động thái này là một sự thay đổi lớn với một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào người nước ngoài - những người sở hữu quyền cư trú chủ yếu dựa vào visa lao động.

“Bước tiến này thể hiện sự đánh giá cao những nhân tài hiện làm việc ở UAE và thu hút nhiều người giỏi hơn đến với cộng đồng Tiểu vương quốc để đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước”, trang thông tấn WAM của UAE nhận định.

Hộ chiếu càng quyền lực, việc di chuyển, du lịch của công dân nước đó càng dễ dàng. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, ngoài hộ chiếu, du khách còn cần xin thị thực.

Hộ chiếu quyền lực cũng giúp công dân nước đó tăng tỷ lệ thành công khi xin visa nhập cảnh vào nhiều quốc gia hơn. Hiện, Singapore là nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi được miễn thị thực với 132 điểm đến.