Hồ bơi resort ở Sa Pa vào top độc đáo nhất thế giới

Four Seasons Hotel Istanbul At the Bosphorus, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ): Nếu thích trải nghiệm hồ bơi trong nhà với kiến trúc đẹp như tranh vẽ, Agoda gợi ý đây là lựa chọn hoàn hảo. Nội thất khách sạn được thiết kế theo kiến trúc cuối thời Ottoman. Điều này đem tới trải nghiệm như bơi trong cung điện sang trọng. Với cửa sổ trần, những ánh nắng ấm áp bên ngoài vẫn có thể tràn vào không gian hồ bơi. Ngoài ra, du khách tới đây cũng được trải nghiệm phòng tắm hamman truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Four Seasons.