HLV tuyển Thái Lan học Indonesia để đánh bại Việt Nam

Chứng kiến Indonesia khiến Việt Nam vất vả với sơ đồ 3 trung vệ, HLV Alexandre Polking thử nghiệm chiến thuật này và đã thành công.

Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2022 sau khi đánh bại Việt Nam với tổng tỷ số 3-2 trong trận chung kết. HLV Alexandre Polking cũng có hai lần lên ngôi liên tiếp ở giải đấu này và trở thành một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử giải.

Trong cuộc trò chuyện với Zing News, HLV Polking chia sẻ về chi tiết chiến thuật giúp Thái Lan thành công ở AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, ông nói thêm về mục tiêu World Cup của Thái Lan và Việt Nam.

Điểm mấu chốt

- PV: Đầu tiên, xin chúc mừng ông với chức vô địch. Kỳ AFF Cup lần trước, nhiều người nói rằng ông gặp may vì có tên Chanathip trong đội hình. Anh ấy đã chơi rất hay và giành giải Cầu thủ hay nhất. AFF Cup vừa qua, ông không còn Chanathip nhưng vẫn vô địch. Đó dường như là một câu trả lời đanh thép của Polking?

- Alexandre Polking: Bạn biết đấy, bóng đá là thế mà. Khi giành chiến thắng, một số người không muốn nhìn thấy điều đó, họ sẽ bảo chúng tôi may mắn vì thế này, vì thế kia. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lắm.

Tôi chỉ thật sự tập trung vào công việc của mình, vào việc làm những gì tốt nhất cho đội, làm thế nào để tìm ra một hệ thống phù hợp, kế hoạch phù hợp. Đó là những gì tôi cần làm. Năm ngoái, một số người bảo tôi may mắn vì có Chanathip và năm nay, họ sẽ lại bảo tôi may mắn vì có Theerathon. Rồi 1, 2 năm tới, họ sẽ lại tìm một cầu thủ khác để nói rằng tôi may mắn mà thôi.

Thành thực mà nói, tôi chỉ cần tiếp tục làm công việc của tôi và kể cả gặp may cũng chẳng sao hết. Đương nhiên, Thái Lan có những cầu thủ xuất sắc, tôi đã nói rõ về điều này ngày hôm qua. Cầu thủ tốt làm nên huấn luyện viên tốt. Họ đang giúp tôi trở thành một HLV giỏi. Những gì tôi đang làm là công việc của tôi đó chứ.

- Ông đã nhắc tới hệ thống. Chúng ta có thể nói một chút về đội hình của Thái Lan không? Vòng bảng, ông sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2, nhưng khi đối đầu với Việt Nam ở trận chung kết, ông đã đổi sang sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Ông có thể giải thích chứ?

- Đây chính là điều tôi muốn nhắc đến về công việc của tôi. Đôi khi, bạn cần những cầu thủ giỏi. Và không chỉ thế, bạn còn cần những người phân tích giỏi. Chúng tôi bàn luận rất nhiều với nhau, bàn luận về việc liệu đội ngũ huấn luyện của tôi đã có chiến lược phù hợp chưa, đã chuẩn bị mọi thứ cho từng trận đấu chưa.

Giải đấu diễn ra trong thời gian khá ngắn. Ở vòng bảng, có những đội không quá mạnh. Khi đó, với niềm tin rằng bạn mạnh hơn đối thủ, bạn có thể chơi một thứ bóng đá cởi mở với sơ đồ 4-4-2 vì chúng tôi tin rằng như thế là đủ để đối đầu với những đội bóng khác. Nhưng khi bước vào vòng knock-out, bạn cần phải quan sát. Chẳng hạn như Indonesia, họ chơi rất quyết liệt khi đối đầu với Việt Nam, cũng với hệ thống đó. Ý tưởng này hoàn toàn có thể đến từ chính Indonesia bởi họ cũng có một HLV rất giỏi. Tôi đã quan sát rằng Việt Nam không thể tạo ra nhiều cơ hội khi đối đầu với sơ đồ đó.

Chúng tôi dựa trên điều đó. Và dù thời gian không còn nhiều để tập luyện, chúng tôi cho rằng đây hoàn toàn có thể là một kế hoạch tốt. Khi đối đầu Indonesia, bạn cần phải có hai hành lang cánh rất mạnh bởi họ thi đấu rất quyết liệt ở khu vực này. Bạn không thể chơi chỉ với một cầu thủ chạy cánh, bạn cần phải có cả hai để có thể bắt kịp cả trận đấu. Đây là nhiệm vụ và những gì bạn cần phải làm. Tôi có những cầu thủ giỏi và có cả một thủ quân giỏi. Chúng tôi thảo luận với họ về việc họ cảm thấy như thế nào (về sơ đồ mới - PV). Tôi muốn thay đổi tư duy của họ. Và một lần nữa, tôi tin rằng chúng tôi đã có một giải đấu rất tốt.

Chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ, sử dụng Weerathep ở vị trí trung vệ lệch trái đã giúp tuyển Thái Lan tạo khác biệt trước Việt Nam. Ảnh: Nguyên Khang.

- Các cầu thủ có thấy lo lắng khi ông thay đổi đội hình?

- Không hẳn là lo lắng. Chỉ đơn giản là khi thay đổi thứ gì, bạn sẽ nhận lại phản ứng nghi ngờ trước tiên. Liệu nó có hiệu quả hay không? Tôi vẫn nhớ khi quyết định thay đổi đội hình đối đầu với Malaysia và chúng tôi còn một ngày để tập luyện. Cuối cùng trong quá trình tập luyện, sơ đồ này thật sự không vận hành tốt.

Và sau 30 phút tập, đội một đã thua đội hai chóng vánh với tỷ số 3-0. Nhưng chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn giữ nguyên đội hình này khi đối đầu Malaysia. Chúng tôi đã chơi rất tốt khi đối đầu với Malaysia, chơi hai trận bán kết rất tốt. Ngay cả trong trận thua 0-1 trước Malaysia, chúng tôi vẫn chơi tốt. Tôi cho rằng một trong những trận đấu hay nhất của đội là trận thua đó.

Nhưng cũng phải nói rằng, việc các cầu thủ cảm thấy thoải mái, tự tin hay không cũng quan trọng. Khi đối đầu Việt Nam, mọi thứ rõ ràng ngay từ lúc đầu. Tôi đã nói rằng hãy tuân theo kế hoạch. Sơ đồ 3 trung vệ thật sự rất quan trọng bởi Việt Nam chơi rất nhiều bóng dài. Đó cũng là cách mà họ đã ghi bàn khi đối đầu Indonesia ở trận lượt về. Khi có thêm một trung vệ, đồng nghĩa với bạn sẽ có sự bọc lót tốt hơn...

Và khi có thêm một trung vệ lệch trái thuận chân trái như Weerathep, tôi có thể đưa Kritsada sang phải và triển khai bóng tốt hơn vì Việt Nam phòng ngự rất thấp, đồng nghĩa chúng tôi sẽ có nhiều khoảng trống hơn ở hai biên. Khi sở hữu những chân chuyền tốt như vậy, chúng tôi có thể kiểm soát trận đấu. Với Weerathep và Kritsada ở phía sau, tôi luôn tin rằng Thái Lan có thể chơi tốt.

- Ông có thường xuyên theo dõi Pep Guardiola không? Ông nhắc tới cái chân trái của Weerathep, người chơi ở trung vệ lệch trái. Pep cũng rất thích sử dụng nhân sự kiểu như vậy.

- Mọi người đều biết rằng tôi cực kỳ thích Pep Guardiola. Tôi thích ý tưởng của ông ấy, cách ông ấy kiểm soát trận đấu. Tôi biết là không thể so sánh đẳng cấp ở đây. Nhưng ở trình độ của mình, tôi nghĩ lối chơi của Thái Lan phù hợp với kiểm soát bởi chúng tôi có những cầu thủ cầm bóng tốt. Đó không phải là bắt chước ai đó, đó là sự ngưỡng mộ về cách vận hành lối chơi và cố gắng học hỏi, áp dụng với những gì chúng tôi đang có, với những cầu thủ của mình.

- Ông khiến Việt Nam không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dường như ông rất hiểu đối thủ Park Hang-seo?

- Tôi đã nói sau trận rồi đó. Ông Park là một HLV tuyệt vời và có một lối chơi cực kỳ rõ ràng. Lối chơi ấy đã vận hành rất tốt với Việt Nam. Ông ấy đã giành được tất cả những danh hiệu. Cũng tương tự như việc tôi không thay đổi lối chơi của mình, ông ấy có lẽ cũng không muốn thay đổi. Ngày hôm qua, đội bóng của ông Park cũng đã có hai cơ hội rõ rệt, một tình huống đối mặt của Tiến Linh. Nếu đó là cú sút tốt hơn thì trận đấu hoàn toàn có thể đã khác. Và ông Park sẽ có một thế trận mà ông ấy luôn yêu thích, một trận đấu mà ông ấy có thể phòng ngự chặt chẽ.

Nhưng bạn thấy đấy, chúng tôi cũng như kỳ AFF trước, hoàn toàn có thể mở tỷ số trước Việt Nam. Chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi. Không hẳn là tôi quá hiểu HLV Park, ông ấy cũng khá là hiểu tôi đấy chứ. Chúng tôi chỉ đơn giản là có phong cách khác nhau. Trong bóng đá, chỉ một đội chiến thắng mà thôi. Và chúng tôi đã giành chiến thắng.

- Ông Park đã sử dụng sơ đồ 3 trung vệ trong suốt 5 năm huấn luyện tuyển Việt Nam. Khi thay người, ông ấy cũng chỉ thay các cầu thủ chơi cùng vị trí chứ không điều chỉnh chiến thuật. Ông có nghĩ đây là vấn đề của Việt Nam?

- Một lần nữa, tôi không thể nói rằng đây là vấn đề hay không. Ông Park đã ở đó 5 năm và hiểu mọi thứ về Việt Nam. Ông ấy hiểu điều gì là tốt nhất cho tuyển Việt Nam, tôi thì không thể nói được điều gì là tốt nhất cho Việt Nam. Ông ấy đương nhiên phải biết rõ hơn tôi rồi. Ông ấy hiểu cầu thủ của mình và những cầu thủ tôn trọng ông ấy. Ông ấy cũng có tính cách rất tốt. Tôi không thể nói rằng liệu việc thay đổi có giúp gì cho đội hay không, tôi chỉ có thể khẳng định rằng một sơ đồ không thể vận hành trơn tru trong mọi trận đấu.

HLV Polking ưa thích lối đá kiểm soát bóng. Ảnh: Nguyên Khang.

Thái Lan không chỉ có Theerathon

- Kỳ AFF này, Theerathon Bunmathan là cầu thủ chủ chốt của đội. Nếu là HLV Park, ông sẽ làm gì để khóa chặt anh ấy?

-Tôi khá chắc là HLV Park cũng đã tìm cách để ngăn cản anh ấy. Nhưng tôi cũng phải nói rằng một cầu thủ như Theerathon khá khó để ngăn cản. Hiếm có HLV nào nhìn ra được sơ hở bởi anh ấy rất thông minh. Anh ấy có cách để tránh xa những điểm nóng, điều đó chứng minh bằng bàn thắng của anh ấy. Anh ấy rất nguy hiểm, ghi bàn bằng chân phải. Ý tôi là anh ấy thật sự là một cầu thủ xuất chúng. Bạn không thể hoàn toàn ngăn cản anh ấy.

- Anh ấy chơi tốt với cả 2 chân đấy.

- Đúng là rất xuất sắc. Bạn hãy nhìn hai trận chung kết, anh ấy đã kiến tạo 2 bàn thắng và ghi 1 bàn. Với tôi, Theerathon đã có giải đấu hay nhất mà tôi từng được chứng kiến kể từ khi tôi đến Thái Lan. Anh ấy xứng đáng với danh hiệu MVP và đã có một giải đấu tuyệt vời.

- Theerathon là cầu thủ tuyệt vời nhưng Thái Lan không thể vô địch chỉ với anh ấy. Ông nghĩ sao về những cầu thủ khác? Những tân binh chẳng hạn.

- Tôi đã nói trước đây rồi đó, chúng tôi thiếu tới 10 cầu thủ trụ cột. Đây là cơ hội để những cầu thủ mới có cơ hội được thi đấu. Rất có thể họ sẽ không được ra sân nếu đủ sự góp mặt từ các trụ cột. Họ đã tận dụng được cơ hội đó. Tôi thấy những cầu thủ như Peeradol, Sasalak và kể cả Adisak hay Poramet cũng đã chơi hai trận chung kết tuyệt hay dù không có cơ hội ra sân trước đây.

Poramet là tiền đạo rất trẻ và những điều này là rất tốt cho Thái Lan bởi họ là tương lai của đội tuyển. Weerathep cũng chơi rất tốt. Pansa không có mặt ở kỳ AFF Cup năm ngoái bởi anh ấy là cầu thủ chủ chốt của Buriram, CLB hàng đầu Thái Lan.

Kritsada cũng có một giải đấu tuyệt vời. Anh ấy chơi cả ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ ở CLB. Nhưng với tôi, mùa giải trước, cậu ấy chơi rất hay ở vị trí trung vệ. Giải đấu này đã chứng minh điều đó một lần nữa. Anh ấy xuất sắc hơn bất kỳ trung vệ nào khi có thể cầm bóng và xây dựng lối chơi từ dưới.

- Dấu ấn đặc biệt của Kritsada có lẽ là những đường chuyền xuyên tuyến?

- Chính xác. Những đường chuyền xuyên tuyến là điều tôi rất thích bởi nó hợp với lối chơi của tôi. Họ xứng đáng được tuyên dương bởi họ đã làm rất tốt trong việc nắm bắt cơ hội của mình khi chúng tôi thiếu những cầu thủ khác.

Peeradol là một trong những nhân tố mới được HLV Polking sử dụng nhưng đã chơi hay ở AFF Cup 2022. Anh được huyền thoại Thái Lan Teerathep Winothai dành lời khen. Ảnh: Nguyên Khang.

Giấc mơ World Cup

- Việt Nam đang tìm HLV thay thế ông Park. Ông nghĩ liệu họ có nên tìm một HLV với đẳng cấp World Cup? Chẳng hạn như ông Shin Tae-yong của Indonesia hay cựu HLV Akira Nishino của Thái Lan?

- Sẽ rất khó để khẳng định rằng điều gì là tốt hơn, như tôi đã nói. Các bạn đã có HLV mới chưa? Một HLV người Pháp đúng chứ?

- Chưa chính thức. Nhưng đang có những tin đồn xuất hiện.

- Tôi cứ nghĩ là các bạn đã có rồi cơ. Với tôi, các bạn cần phải tìm một HLV thật sự hiểu về giải VĐQG. Tôi luôn tin rằng thời gian tôi làm việc ở Thái Lan, ở CLB Bangkok United, đã giúp tôi rất nhiều trong việc trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan. Bởi vì tôi hiểu các cầu thủ ở đây, cầu thủ của tôi đối đầu với những cầu thủ khác và nhiều cầu thủ cũng đã từng làm việc với tôi ở CLB.

Và điều này rất quan trọng bởi khi bạn cần đưa ra sự thay đổi, quyết định thay người, việc hiểu các cầu thủ là cực kỳ cần thiết. Đôi khi bạn sở hữu một HLV giỏi, một HLV với đẳng cấp World Cup, có một CV cực đẹp. Nhưng dù sao, đó vẫn là một người hoàn toàn mới (với nền bóng đá). Và anh ấy cũng cần thời gian.

Giống như ông Park vậy, ông ấy hiểu mọi thứ về Việt Nam, là một HLV tốt cho đội tuyển. Nhưng hiện tại, nếu bạn có thể tìm một HLV đã hiểu về giải VĐQG, đã hiểu về các cầu thủ, đã quen với khu vực, điều đó là tốt nhất. Nhưng cũng tốt thôi, nếu như các bạn sở hữu một HLV đầy kinh nghiệm với đẳng cấp World Cup, với một CV đẹp. Anh ấy sẽ biết cần phải làm gì, chỉ cần cho anh ấy một chút thời gian và anh ấy sẽ làm được.

- Thái Lan và Việt Nam đều muốn vượt qua vòng loại World Cup trong 4 hoặc 8 năm tới. Ông nghĩ điều này có khả thi không?

- Tôi luôn nói rằng đây là một ước mơ mà chúng ta đều có. Tôi cũng luôn nói rằng hãy tin vào những giấc mơ của mình. Nhưng bạn cần phải nỗ lực làm việc, làm việc và làm việc hơn thế nữa. Chúng ta phải làm thế nào để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình? Tôi luôn khẳng định, giải VĐQG cần phải trở nên mạnh hơn. V.League cần phải mạnh hơn. Thai League cũng cần phải mạnh hơn.

Mạnh hơn ở đây là chất lượng. Cần phải cải thiện giải VĐQG, cải thiện cơ sở vật chất ở CLB, thu hút nhiều ngoại binh chất lượng hơn. Giải VĐQG Việt Nam cần phải lắp đặt VAR, chúng tôi đã có rồi. Điều này rất quan trọng để đảm bảo trận đấu ở một cấp độ chuyên nghiệp. LĐBĐ Thái Lan đang làm việc rất nhiều ở Buriram, điều khiển trực tiếp từ đội tuyển U14, U16, U18.

Bởi World Cup diễn ra 4 năm một lần, có thể hôm nay tôi chơi ở đội U18 nhưng 4 năm nữa, tôi đã 22 tuổi rồi. Đó hoàn toàn có thể là một cầu thủ giỏi để hiện thực hóa giấc mơ của chúng tôi. Để làm được điều đó, chúng ta phải làm việc rất nhiều, đầu tư rất nhiều trong cách vận hành, trong sức khỏe tinh thần, trong tư duy của các cầu thủ. Muốn thực sự đi theo hướng đó, chúng ta cần phải đánh đổi nhiều thứ, làm việc chăm chỉ. Tôi tin rằng Thái Lan có đủ phẩm chất và Việt Nam cũng vậy, cũng có đủ chất lượng và nỗ lực.

Khi tôi ở Việt Nam, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là các cầu thủ cực kỳ chăm chỉ. Khi tập luyện, họ không hề cợt nhả mà cực kỳ chuyên nghiệp và cực kỳ nỗ lực, nỗ lực với 200% sức lực của mình. Nhưng giải VĐQG cần phải trở nên tốt hơn. V.League cần phải tốt hơn. Không thể tiếp tục thi đấu với tình trạng mặt sân xấu như thế này. Những thứ này cần phải thay đổi, giải đấu cần phải thay đổi tốt hơn, mang tới những trận đấu chất lượng hơn.

Bóng đá Thái Lan và Việt Nam cần "bắt tay" nhau để cùng phát triển. Ảnh: Trương Hiếu.

- Việt Nam và Thái Lan, tôi nghĩ là cùng đẳng cấp, đúng chứ? Tuy nhiên, giải VĐQG Thai League ở đẳng cấp cao hơn V.League?

- Thai League thật sự tốt hơn V.League. Tôi không có ý xấu với Việt Nam khi khẳng định như vậy. Tôi thật sự đã ở đó. Chất lượng trận đấu ở giải Thái Lan so với ở Việt Nam, xét về sân cỏ, đường pitch và cả không khí ở sân, tôi biết ở Việt Nam có những SVĐ với 20,000 CĐV đến sân. Thế nhưng, điều kiện sân cỏ ở Việt Nam thật sự không phải để chơi bóng.

Trái bóng nảy ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tiền đạo hay cả các hậu vệ, tiền vệ phải chơi bóng dài. Điều này thật sự không đúng. Được thôi, bạn có thể lựa chọn phong cách chơi như vậy. Vậy thì chẳng cần quan tâm đến mặt sân làm gì.

Nhưng với lối chơi của tôi, không thể thi đấu trên mặt cỏ như vậy. Không thể thi đấu khi không thể chuyền bóng. Ở Việt Nam, có những SVĐ với mặt cỏ thậm chí chẳng thể chuyền bóng. Bạn muốn tiến bộ như thế nào đây? Thật sự rất khó.

- Theo ông, mất bao lâu nữa để V.League đạt tới đẳng cấp của Thai League?

- Thực ra không khó đến như vậy. Giờ đây, khi lắp đặt VAR và đầu tư, tôi nhớ là CLB mới lên hạng, Công An Hà Nội phải không, đã đầu tư rất nhiều, mang về rất nhiều cầu thủ giỏi. Cộng sự cũ của tôi và cả những cầu thủ cũ gia nhập CLB này, họ rất mong sẽ gặp tôi ở Việt Nam.

Đây là một minh chứng cho sự tiến bộ bởi họ chỉ vừa mới lên hạng nhưng đã đầu tư rất nhiều. Sở hữu nhiều cầu thủ tốt cũng đồng nghĩa sẽ có thêm một CLB nữa cạnh tranh với Hà Nội và Viettel. Mỗi đội bóng tốt lên là cách để khiến cả giải đấu tốt lên.

- Ông có nghĩ V.League và Thai League nên kết nối để trao đổi cầu thủ, học hỏi lẫn nhau không?

- Điều đó sẽ rất tuyệt vời. Chúng ta nên làm việc cùng nhau để hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Chúng ta không phải là kẻ thù. Cần phải hiểu rằng chúng ta chỉ là đối thủ trong 90 phút, chỉ thế thôi. Trước và sau đó, chúng ta vẫn nên là những người bạn tốt của nhau. Chúng ta đều có chất lượng và tiềm năng, đều mong muốn tới World Cup.

- Chúng ta đều có chung một ước mơ và nên cùng nhau thực hiện điều đó, phải không?

- Chính xác là như thế.

- Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện.

HLV Polking và Theerathon bị đồng đội hắt nước Dàn sao Thái Lan "làm loạn" phòng họp báo sau chiến thắng tối thiểu của đội nhà trước tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2022.