HLV Ten Hag bị chỉ trích vì để Maguire đá tiền đạo

Tuyển thủ Anh vào sân và được bố trí chơi cao nhất trên hàng công MU trong trận thắng Real Sociedad 1-0 rạng sáng 4/11 (giờ Hà Nội).

"Casemiro phải lùi sâu gần như một hậu vệ, Marcus Rashford là cầu thủ chạy cánh nhưng phải vào chơi trong vai trò của một số 10 hay Harry Maguire đá tiền đạo. Tôi không hiểu Erik ten Hag muốn gì. Man United như một mớ hỗn độn đặc biệt ở hiệp hai", Metro dẫn lại phát biểu của cựu danh thủ Paul Scholes.

Phút 82, HLV Erik ten Hag khiến CĐV bối rối khi rút Christian Eriksen và Alejandro Garnacho ra nghỉ để nhường chỗ cho Fred và Maguire.

Đội trưởng của Man United không chơi ở hàng phòng ngự mà trực tiếp thay đồng đội trẻ Garnacho trên hàng công. HLV Ten Hag muốn tận dụng chiều cao 1,93 m của Maguire trong những phút cuối trận.

Việc một trung vệ vào sân chơi như tiền đạo là điều không hiếm trong bóng đá hiện đại.

Gần 10 phút có mặt trên sân, Maguire chỉ có 3 lần chạm bóng, một diễn ra trong vùng cấm nhưng không phải là cơ hội nguy hiểm. Ý tưởng của đội khách không mang lại hiệu quả do Diogo Dalot và Luke Shaw, hai hậu vệ biên có khả năng tạt, đều phải lùi sâu nơi hàng thủ 3 người bên cạnh Lisandro Martinez.

"Tôi muốn đưa thêm cầu thủ tấn công vào nhưng trong khoảng 10 phút cuối trận, Man United chơi quá thất thường. Chúng tôi không thể đưa bóng vào vùng cấm nữa", HLV Ten Hag giải thích về quyết định thay người.

"Tôi không hiểu Ten Hag nghĩ gì khi để Maguire đá tiền đạo dù Ronaldo và Rashford đều đang có mặt trên sân", tài khoản Jason thắc mắc. "2022 là một năm bình thường cho đến khi bạn thấy Maguire đá cặp tiền đạo với Ronaldo", ESPN bình luận hài hước. "Ronaldo đã có một sự nghiệp với nhiều điểm nhấn. Đá cặp với Maguire là một trong số đó", tài khoản Midnite mỉa mai.

Man United sớm có bàn ở phút 17 do công của Alejandro Garnacho nhưng không thể ghi thêm bàn trong hơn 70 phút còn lại. Đại diện Premier League thắng Real Sociedad 1-0 nhưng chỉ đứng thứ hai bảng E do kém đối thủ về hiệu số (+7 so với +8).

Thầy trò HLV Erik ten Hag sẽ phải chơi thêm hai trận ở vòng play-off với một đối thủ rớt xuống từ Champions League để tranh vé dự vòng 16 đội Europa League.