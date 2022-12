HLV Graechen: 'Ngăn Messi là bất khả thi'

"Dùng chiến thuật đặc biệt cho Messi ư? Argentina cũng phải làm điều tương tự với Mbappe đấy. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết đâu. Messi là không thể ngăn cản rồi. Cậu ấy không phải cầu thủ bình thường nên việc đó là bất khả thi. Với Mbappe cũng vậy, thật khó để ngăn cản cậu ấy", HLV Graechen chia sẻ với Zing trước thềm chung kết World Cup 2022.

"Tôi không xem quá nhiều ở World Cup 2022 vì các trận đấu diễn ra khá muộn. Điều tôi dễ dàng nhận thấy là tuyển Pháp đồng đều, mạnh ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Argentina", chiến lược gia người Pháp nói thêm.

Trước trận chung kết, tuyển Pháp bị dịch cúm tấn công. Vì nhiễm bệnh, Dayot Upamecano và Adrien Rabiot vắng mặt ở bán kết. Raphael Varane, Ibrahim Konate cũng mới mắc cúm. Trong nhóm cầu thủ này, HLV Graechen đề cao tầm quan trọng của Rabiot.

"Tôi hy vọng Rabiot sẽ sớm hồi phục để có thể thi đấu ở chung kết. Cậu ấy là nhân tố rất quan trọng trong đội hình Pháp. Phong độ của Rabiot ở World Cup 2022 là rất cao. Mùa giải 2022/23, cậu ấy cũng thể hiện tốt trong màu áo Juventus", HLV Graechen nhận định.

Trên đất Qatar, Rabiot chơi 5 trận cho tuyển Pháp, ghi được một bàn, một kiến tạo và là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Tại Serie A mùa này, anh có 3 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 11 trận đấu. Ở Champions League, tiền vệ người Pháp ghi 2 bàn sau 5 trận.

Với HLV Graechen, ông đang dẫn dắt U21 Nutifood dự vòng chung kết U21 Quốc gia 2022 tại Nghệ An. Mục tiêu của chiến lược gia này là cùng học trò bảo vệ ngôi vô địch.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019