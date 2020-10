HLV đội Quảng Nam: 'Ai trụ hạng do ông trời quyết định'

Ông Nguyễn Thành Công, HLV đội Quảng Nam, không lạc quan về cơ hội trụ hạng dù giành chiến thắng 3-1 trước CLB Đà Nẵng chiều 25/10.



"Tôi nghĩ đây là trận đấu khó của Quảng Nam. Trước trận, chúng tôi nói chuyện với nhau và gỡ bỏ được gánh nặng tâm lý. Vì vậy, chúng tôi đã giành chiến thắng", HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

Chiến lược gia quê Nghệ An cũng phát biểu lấp lửng về cơ hội trụ hạng của đội Quảng Nam.

"Cuộc chiến trụ hạng giữa đội Nam Định và CLB giờ do ông trời quyết định. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, và kết quả sẽ do ông trời quyết định", HLV Nguyễn Thành Công 2 lần nhắc tới yếu tố tâm linh, may mắn.

Huỳnh Tấn Sinh (giữa) ấn định chiến thắng cho CLB Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Vân.

Trên sân nhà, đội Quảng Nam giành chiến thắng 3-1 trước đội hàng xóm Đà Nẵng. Dù phải nhận bàn thua sớm do công của Tanda, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công vẫn xuất sắc lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Rodrigo, Đinh Thanh Trung và Huỳnh Tấn Sinh.

Với kết quả này, đội Quảng Nam thu hẹp khoảng cách với CLB Nam Định xuống còn 2 điểm. Đội bóng thành Nam để thua 2-3 trước Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại giữa Quảng Nam và Nam Định đang là 4 (-15 so với -11).

Ở loạt đấu cuối của nhóm B, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cần thắng cách biệt Hải Phòng. Đồng thời, họ phải chờ đợi CLB Nam Định thất bại trước Sông Lam Nghệ An, đội bóng không còn mục tiêu. Những trận đấu này sẽ cùng diễn ra lúc 17h ngày 31/10.