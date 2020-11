Hình tượng đối lập của Angelina Jolie và các sao trên phim

Vai diễn hoàng hậu trong Snow White and the Huntsman (2012) giúp Charlize Theron được khán giả yêu thích hơn cả nữ chính Bạch Tuyết. Nữ diễn viên được khen ngợi thể hiện thành công sự mưu mô, ích kỷ của kẻ ác. Đến khi xuất hiện trong Mad Max: Fury Road (2015), minh tinh Nam Phi được hâm mộ với vai diễn Furiosa. Theo Variety, đạo diễn George Miller yêu thích nhân vật do Theron thể hiện đến nỗi đã viết kịch bản cho bộ phim độc lập riêng về Furiosa. Ảnh: Universal Pictures, Warner Bros.