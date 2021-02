Hình chụp Việt Nam nổi bật trong giải Nhiếp ảnh du lịch 2020

Cuộc thi Nhiếp ảnh du lịch 2020 (The 2020 Travel Photographer of the Year contest) nhận được 25.000 bài dự thi từ các nhiếp ảnh gia tại 147 quốc gia. Ngay cả giữa đại dịch Covid-19, họ vẫn cố gắng mang đến những hình ảnh đặc sắc cho cuộc thi. Phía trên là bức hình chụp lốc xoáy ở Simla (Colorado, Mỹ) của nhiếp ảnh gia James Smart. Tác phẩm đoạt giải "Ảnh đơn đẹp nhất trong danh mục các yếu tố phong cảnh và Trái Đất".