Hình ảnh quyến rũ của IVE

Star News nhận định ca khúc mới nhất của IVE đề cao sự tự do cá nhân. Do vậy, MV Kitsch tập trung vào các cảnh quay riêng lẻ, làm nổi bật sức hút của từng thành viên. Ngoài ra, dòng chữ “You’re so weird, don’t change” (tạm dịch: Bạn rất khác lạ, đừng thay đổi) xuất hiện xuyên suốt MV, thể hiện sự tôn trọng đối với cá tính của mỗi người. Ảnh: Starshiptv.