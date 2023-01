Hình ảnh mới của IU sau hẹn hò

IU chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau tin tức hẹn hò, theo Sports Chosun. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh chụp cùng túi xách của nhà mốt Gucci lên trang cá nhân. Cô hiện là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này.

Giọng ca 29 tuổi thể hiện hình ảnh nữ tính khi diện váy cúp ngực tông trắng. Trong bức hình khác, cô cho thấy khía cạnh trẻ trung, năng động với bộ đồ denim phối thêm áo len đen.

Trước đó, ngày 12/1, Vogue Hàn Quốc đăng tải bộ ảnh chụp IU. Nữ ca sĩ thể hiện hình ảnh nữ tính, dễ thương quen thuộc. Phong cách này đã đồng hành cùng IU từ thời điểm debut đến nay.

Ngày 1/1, IU trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều sau tin tức hẹn hò với Lee Jong Suk.

"Anh ấy luôn ủng hộ và nói với tôi rằng bản thân là người giỏi nhất. Anh ấy là người mà tôi có thể tin tưởng, luôn luôn đáng yêu và gửi đến tôi những lời động viên chân thành", IU chia sẻ với người hâm mộ, xác nhận tin tức hẹn hò.

Tin tức hẹn hò của cặp sao được Dispatch công bố vào ngày 31/12/2022. Cặp nghệ sĩ tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh ở Nhật Bản. Cả hai đã hẹn hò một cách kín đáo, hạn chế di chuyển cùng thời điểm để tránh sự chú ý của truyền thông.

Cùng ngày, công ty quản lý của Lee Jong Suk xác nhận thông tin hẹn hò IU. Cặp sao phát triển mối quan hệ từ bạn bè trở thành người yêu.

