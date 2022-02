Hình ảnh hiện trường chiến dịch đột kích thủ lĩnh IS

Tòa nhà mục tiêu vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ bị sập một phần do thủ lĩnh IS kích nổ bom tự sát. Mỹ khẳng định mọi thương vong của thường dân do hành động của thành viên IS.

Chiến dịch không kích của đặc nhiệm Mỹ thực hiện trong đêm ở Idlib, Syria. Mục tiêu của chiến dịch là thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Trước đó, chính phủ Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ Qurayshi - một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ảnh: Reuters. Mỹ đã nắm được thông tin về vị trí ẩn náu của Qurayshi từ nhiều tháng trước. Qurayshi sống trên tầng ba của ngôi nhà cùng vợ con, người này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi tắm nắng trên mái nhà. Các gia đình khác - không có mối liên hệ nào với IS - sống ở tầng một, dường như không biết gì về những người trong gia đình của thủ lĩnh thánh chiến sống ở hai tầng trên. Ảnh: Reuters. Các lực lượng của Mỹ đã diễn tập đột kích trước khi thực hiện chiến dịch, bao gồm cả các biện pháp bảo vệ thường dân. Theo kế hoạch khi đổ bộ, biệt kích Mỹ sẽ thông báo sự hiện diện của mình, yêu cầu những người bên trong tòa nhà rời đi và cư dân trong khu vực xung quanh tránh xa. Ảnh: Reuters. Khi biết vị trí ẩn náu đã bị lộ, Qurayshi đã kích nổ một quả bom để tự sát. Bên trong Phòng Tình huống ở Washington, Tổng thống Joe Biden nhận được báo cáo về một "vụ nổ lớn” - vụ nổ này sau đó được xác định đã khiến Qurayshi và gia đình thiệt mạng. Ảnh: Reuters. Giới chức Mỹ cho biết vụ nổ xảy ra trước khi lực lượng Mỹ vào tòa nhà. Sức công phá của quả bom đã phá hủy tầng ba và khiến các thi thể văng ra khu vực xung quanh. Tất cả các trường hợp thường dân tử vong và bị thương trong chiến dịch đều từ các hành động của thành viên IS, Nhà Trắng khẳng định. Ảnh: Reuters. Một nhân vật cấp cao khác của IS sống ngay ở tầng dưới của Qurayshi. Khi lực lượng Mỹ tiến vào tòa nhà, người này cố thủ bên trong và cùng vợ chống trả. Ông ta sau đó bị binh sĩ Mỹ tiêu diệt. Ảnh: Reuters. Theo báo cáo của nhóm bảo vệ dân sự Syria, 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 4 phụ nữ, tại các cuộc đụng độ diễn ra trong và sau cuộc không kích. Nhiều thường dân, gồm cả trẻ em, ở tầng một và tầng hai của tòa nhà đã thoát ra ngoài an toàn. Một máy bay trực thăng của Mỹ hư hỏng trong chiến dịch đã bị phá hủy sau đó gần hiện trường vụ đột kích. Ảnh: Reuters. Đứa trẻ cầm vỏ đạn bên ngoài một ngôi nhà bị phá hủy trong chiến dịch của biệt kích Mỹ tại làng Atmeh, tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AP. Tổng thống Joe Biden khẳng định cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS là lời cảnh báo tới các nhóm khủng bố. Ảnh: New York Times.