Internet tràn ngập hình ảnh tàu Ever Given di chuyển trở lại

Theo nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape, các đội cứu hộ đã giải phóng con tàu Ever Given sau gần một tuần bị mắc kẹt tại kênh đào Suez. Thời điểm con tàu chở hàng khổng lồ được đưa ra khỏi bờ cát là gần 6h, theo giờ địa phương. Ngay lập tức, những hình ảnh đầu tiên của tàu Ever Given trên mặt nước được chia sẻ trên các mạng xã hội. Ảnh: Mahmoud Gamal.