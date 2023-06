Hình ảnh đầu tiên của 'Captain America 4'

Theo Variety, Captain America: New World Order (Captain America 4) được đổi tên thành Captain America: Brave New World. Trên tài khoản chính thức, Marvel Studios đăng tải hình ảnh đầu tiên về bộ phim. Đó là ảnh nam chính Anthony Mackie trao đổi với bạn diễn Harrison Ford.

Mackie thay thế vị trí Đại úy Mỹ của Chris Evans kể từ phần này, mặc bộ áo giáp ôm sát và đeo chiếc khiên có hình ngôi sao 5 cánh ở giữa. Đây là biểu tượng của nhân vật, luôn xuất hiện và là vũ khí chiến đấu ưa thích của người hùng điển trai trên mọi mặt trận.

Tháng 7 năm ngoái, Marvel thông báo Captain America 4 sẽ được phát hành vào ngày 3/5/2024. Lịch này được giữ nguyên ở thời điểm hiện tại, chỉ có tên phim thay đổi.

Lần đầu khoác áo Đại úy Mỹ là áp lực, song cũng là thử thách mà Mackie khá hào hứng. Sự kế nhiệm này gây nhiều tranh luận, đặc biệt khi cái bóng Chris Evans của Steve quá lớn. Tuy nhiên, đây được đánh giá là nước đi phù hợp, tạo động lực cho sự chuyển dịch sang giai đoạn mới của Vũ trụ siêu anh hùng.

Captain America: Brave New World do Julius Onah đạo diễn, Malcolm Spellman và Dalan Musson viết kịch bản, dàn diễn viên chính gồm có Anthony Mackie (vai Sam Wilson/Captain America), Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas và Harrison Ford.

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire hồi tháng 5, Ford cho biết ông có khoảng thời gian tuyệt vời khi quay phim ở Atlanta. "Vâng, tôi rất vui. Có những ngày khó khăn, những ngày dễ dàng, những ngày vui vẻ... Nói chung, tôi trải qua đủ loại cảm xúc. Lịch trình bận rộn nhưng thú vị", ông chia sẻ.

