Hình ảnh chuẩn bị nhập ngũ của Jin (BTS)

Hình ảnh anh cả BTS cạo trọc đầu trước thềm nhập ngũ khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhiều khán giả tiếc nuối vì thần tượng phải nhập ngũ trong 1,5 năm.

Ngày 11/12, thông qua cộng đồng giao tiếp dành cho người hâm mộ của BTS - Weverse, Jin đã đăng bức ảnh cắt tóc trước khi nhập ngũ kèm dòng chú thích: "Dễ thương hơn mình nghĩ". Trong tấm hình selfie, anh cả BTS thu hút sự chú ý với đường nét khuôn mặt điển trai dù để kiểu tóc kén mặt, theo Nate.

"Đúng là người đẹp thì cạo trọc cũng đẹp", "Rất đẹp trai. Tạm biệt Jin", "Thật đau lòng chứng kiến Jin nhập ngũ nhưng anh ấy vẫn làm tôi mê mẩn kể cả khi cạo trọc"... là những bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng của thành viên BTS.

Jin đăng bức ảnh cắt tóc trước khi nhập ngũ trên Weverse. Ảnh: Weverse.

Jin chính thức nhập ngũ vào ngày 13/12 với tư cách lính tại ngũ tại một trung tâm dành cho tân binh ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nam thần tượng sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản trong 5 tuần trước khi được điều tới đơn vị lục quân của mình.

Khi ngày và địa điểm nhập ngũ được tiết lộ vào tháng trước, Jin đã đăng tải bài viết trên Weverse nhằm xác nhận thông tin với người hâm mộ, cùng mong muốn fan không tới tiễn anh nhập ngũ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.

“ARMY (tên fandom của BTS) à, các bạn không nên đến trung tâm huấn luyện. Bên cạnh tôi có rất nhiều người. Hơn nữa các bạn có thể gặp nguy hiểm nếu ở nơi quá đông đúc”, Jin viết.

Jin là thành viên đầu tiên trong BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 10, Jin thông báo kế hoạch nhập ngũ sau khi BTS hoàn thành concert Yet To Come tại Busan. Đầu tháng 11, anh đệ đơn lên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) để hủy bỏ yêu cầu hoãn nhập ngũ của mình.

Quyết định của anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận kéo dài tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ tạo điều kiện để BTS có thể luyện tập, biểu diễn vì lợi ích quốc gia mà không gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nghĩa vụ.

Gần đây, sự kiện Jin xuất hiện trong lễ cưới của thành viên nhóm nhạc T-ara, Jiyeon thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Anh cũng kịp phát hành ca khúc solo The Astronaut kết hợp cùng Coldplay. Theo Hanteo Chart, The Astronaut bán được tổng cộng 700.954 bản trong ngày đầu phát hành. Đáng chú ý, giọng ca nhóm BTS đạt được thành tích này chỉ sau 8 tiếng.