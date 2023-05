Ảnh chính thức của Google Pixel Fold

Trong đoạn video đăng lên Twitter ngày 5/5, Google đã chia sẻ thiết kế chính thức của Pixel Fold với thông điệp "May The Fold Be With You", dựa trên câu nói quen thuộc trong loạt phim Star Wars (May The Force Be With You). Thiết bị sẽ ra mắt tại hội nghị I/O 2023 diễn ra vào ngày 10/5.