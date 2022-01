Hiểu về nghệ thuật giao tiếp qua những cuốn sách

“Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào?”, “Thôi miên bằng ngôn từ”, “Ngôn ngữ cơ thể” là những cuốn sách giúp độc giả học được cách giao tiếp linh hoạt, hiệu quả.

Có thể nói ngôn ngữ giao tiếp chính là tấm danh thiếp đặc biệt của một người. Vậy làm sao để có thể ứng xử khôn khéo trong những cuộc hội thoại từ công việc đến đời sống thường ngày để đạt được hiệu quả?

Nếu Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? giúp bạn đọc đạt được thành công trong cuộc hội thoại “khó nhằn”, Thôi miên bằng ngôn từ là nghệ thuật dùng ngôn ngữ để trò chuyện với người đối diện. Trong khi đó, Ngôn ngữ cơ thể chỉ ra bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc thương thảo.

Sách Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? Ảnh: T.H.

Ứng xử trong các cuộc hội thoại “khó nhằn”

Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times.

Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người. Thông qua việc dẫn dắt độc giả tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến cuộc hội thoại trở nên bế tắc, nhóm tác giả đưa ra nhiều lời khuyên để làm chủ hội thoại.

Theo nhóm tác giả, không nên khiến không khí cuộc trò chuyện căng thẳng bằng việc liên tục bác bỏ quan điểm của đối phương. Càng biết lắng nghe người đối diện, khả năng giao tiếp của chúng ta càng có chiều sâu.

“Trong những cuộc hội thoại khó, điều cốt yếu bạn cần làm không phải thuyết phục, gây ấn tượng, lừa phỉnh, biến hóa, hay chiến thắng đối phương. Bạn cần bày tỏ cách nhìn nhận của mình và lý do thấy như vậy”, nhóm tác giả viết.

Sách Thôi miên bằng ngôn từ. Ảnh: T.H.

Nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ

Joe Vitale nhận định: “Bản chất ngôn từ là phép thuật và kể từ thời cổ đại đến nay, ngôn từ vẫn giữ được hầu hết quyền năng phép thuật của chúng”. Vì thế, ông viết Thôi miên bằng ngôn từ để chỉ ra nghệ thuật quyến rũ và thuyết phục người đối diện chỉ bằng ngôn ngữ.

Theo tác giả, ngôn ngữ có thể chuyển tải nội dung thông tin, từ cảm xúc, thái độ của người nói đến những nhu cầu tinh tế về tình cảm.

Thôi miên bằng ngôn từ không chỉ bàn về kỹ năng giao tiếp khiến người đối diện bị thuyết phục bởi từng câu nói của bạn mà còn mê hoặc bất kỳ độc giả nào bởi lối viết và cách dùng từ lôi cuốn, hấp dẫn của tác giả.

Cuốn sách chỉ ra những bí quyết khiến chúng ta trở nên thuần thục trong việc nắm bắt sự chú ý của đối phương.

Blair Warren, tác giả cuốn The forbidden keys to persuasion (tạm dịch: Những tuyệt chiêu thuyết phục bí truyền), nhận xét: “Thôi miên bằng ngôn từ là cuốn sách tuyệt vời và tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi bàn về sức hấp dẫn của nó. Những kiến thức, chiến lược và chiến thuật trong cuốn sách rất dễ áp dụng nhưng lại hiệu quả đến khó ngờ”.

Sách Ngôn ngữ cơ thể. Ảnh: T.H.

Bí quyết chiến thắng trong cuộc đàm phán

Làm thế nào để trang bị cảm xúc định hình cho một cuộc đàm phán? Khi đàm phán, bạn nên đứng lên hay ngồi xuống? Khi một người nhìn sang bên trái, điều đó có nghĩa gì? Một cái nhíu mày có nghĩa như thế nào?... Câu trả lời nằm trong cuốn Ngôn ngữ cơ thể của tác giả Greg Williams.

Ngôn ngữ của cơ thể đóng vai trò rất quan trọng trong giao tiếp, thậm chí là yếu tố quyết định thành công còn cao hơn cả lời nói. Khi hiểu được ngôn ngữ này, chúng ta sẽ dự đoán được thái độ và tâm tư, tình cảm của đối phương.

Tác giả cho rằng trong giao tiếp, có những điều mà ngôn từ qua lời nói khó có thể diễn đạt trọn vẹn, dẫn đến cuộc trò chuyện hoặc thương thảo không đạt kết quả khả quan.

Loại ngôn ngữ này dùng để diễn đạt suy nghĩ, ý định hoặc cảm xúc của người nói, được sử dụng một cách có ý thức nhưng đôi khi không xuất phát từ thật lòng. Thay vào đó, một loại ngôn ngữ khác thường được biểu lộ một cách vô thức và không thể che giấu, đó là giao tiếp “phi ngôn ngữ”, hay nói cách khác là giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.

Cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ những suy nghĩ bất ngờ được ẩn giấu bên trong biểu cảm và cảm xúc. Nội dung sách không chỉ giúp bạn học cách “dịch” thông điệp không lời từ ánh mắt, cử chỉ của người đối diện, mà còn khám phá công cụ hữu ích để chuyển tín hiệu yên lặng đó thành lợi thế để nắm bắt ý nghĩ của đối phương.

Tác giả chỉ ra các ví dụ, trường hợp cụ thể với những câu chuyện thực tế. Qua đó, độc giả có được những mẹo đàm phán, nói chuyện tự tin hơn với người đối diện.

Cuốn sách này cũng giúp chúng ta kiểm soát biểu cảm và cử chỉ của bản thân, đồng thời hỗ trợ khả năng biểu đạt cảm xúc.

Grag Hague, nhà sáng lập “22 cách thức kinh doanh tại nhà” trên tạp chí Forbes và 220 nhà xuất bản trên toàn thế giới, nhận xét trong cuốn sách: “Bí mật ngôn ngữ cơ thể trong đàm phán là sự hướng dẫn cơ bản để đưa ra quyết định đúng đắn, giảm thiểu sai sót và biết cần phải làm gì khi người khác không để lộ manh mối mới. Nhận biết được ý nghĩa chuyển động cơ thể của mọi người từ việc do dự đến cử chỉ tay hay nửa nụ cười đều là câu trả lời cho những cử động cơ thể thông minh”.