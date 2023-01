Hiện tượng chấn động tim hiếm gặp

Các chuyên gia cho biết cầu thủ Damar Hamlin, đội Buffalo Bills, người đã gục ngã trên sân vào tối 2/1, có thể đã mắc phải một hội chứng được gọi là commotio cordis.

Cầu thủ Hamlin bị ngừng tim sau cú đánh nhưng nhịp tim của anh được phục hồi ngay trên sân. Ảnh: Insider.

Trong trận đấu tối 2/1 tại Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL), khi Damar Hamlin va chạm với Tee Higgins của Cincinnati Bengals, anh bị đánh mạnh vào giữa ngực. Đoạn băng ghi lại pha vào bóng cho thấy Hamlin đứng dậy, đi được vài bước trước khi gục xuống sân.

Buffalo Bills cho biết Hamlin bị ngừng tim sau cú đánh nhưng nhịp tim của anh đã hồi phục ngay trên sân. Cầu thủ 24 tuổi được hô hấp nhân tạo trong vài phút trước khi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện gần đó. Sau khoảng thời gian cấp cứu tại bệnh viện, đến chiều 3/1, anh vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi Buffalo Bills không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về tình trạng của Hamlin, các bác sĩ vẫn phải suy đoán về nguyên nhân khiến tim của cầu thủ gặp vấn đề.

Một bác sĩ tim mạch chia sẻ với Insider rằng có thể cầu thủ đã gặp phải tình trạng chấn động tim (commotio cordis). Chấn động tim dùng để chỉ hiện tượng ngừng tim đột ngột xảy ra sau tác động vào thành ngực mà không gây tổn thương cấu trúc của tim.

Tiến sĩ Nahush Mokadam, Giám đốc bộ phận phẫu thuật tim tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio, chia sẻ: “Dù không có bệnh nền, bạn vẫn có thể gặp tình trạng chấn động tim. Hiện tượng đó có thể xảy ra khi cơ thể bị tác động mạnh vào đúng chỗ, đúng thời điểm”.

Tai nạn quái đản do chấn thương

Tiến sĩ Mokadam nói rằng có thể Hamlin đã bị va chạm vào thời điểm chính xác khi trái tim đang khởi động lại giữa các nhịp đập. Khoảnh khắc đó chỉ dài 1/1.000 giây. Đây là lý do trường hợp chấn động tim rất hiếm.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mỗi năm, Chương trình Đăng ký Chấn động tim (National Commotio Cordis Registry - NCCR) ghi nhận khoảng 10-20 trường hợp mắc hội chứng này. Trong suốt những thập kỷ gần đây, chấn động tim xảy ra thường xuyên nhất trong thể thao, nơi dễ xuất hiện va chạm cơ thể.

Tiến sĩ Mokadam nói thông thường, tim co bóp và thư giãn với tốc độ đều. Khi tim co bóp, máu đi khắp cơ thể, khi tim thư giãn, trái tim được bơm đầy máu. Nhưng nếu tim bị tác động đủ lực vào đúng thời điểm lúc co bóp và thả lỏng, nó có thể chuyển sang nhịp điệu bất thường gọi là rung tâm thất.

Vị chuyên gia chia sẻ: “Khi xuất hiện tình trạng rung tâm thất, trái tim sẽ run lên. Tim bạn sẽ không siết chặt hay thư giãn, điều đó khiến máu chảy qua cơ thể ngừng lại và tim sẽ ngừng đập”.

Hồi sức nhanh là chìa khóa để sống sót

Khi gặp tình trạng chấn động tim, người bệnh có cơ hội phục hồi tốt hơn nếu được hồi sức nhanh chóng bằng CPR hoặc máy khử rung tim ngoài tự động (AED).

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 cho thấy tỷ lệ sống sót của người bị chấn động tim là 40% với những trường hợp bệnh nhân được cấp cứu hồi tim trong vòng 3 phút, tăng tỷ lệ sống 5% so với những người bất tỉnh lâu hơn.

Hamlin được hô hấp nhân tạo trong khoảng 9 phút. Đó là một khoảng thời gian dài não không có oxy. TS Mokadam nói nhận định mối quan tâm lớn nhất đối với Hamlin bây giờ là liệu các cơ quan trong cơ thể của anh ấy có bị tổn thương trong khoảng thời gian khi tim anh ấy ngừng đập hay không.

Theo Bệnh viện Mount Sinai, biến chứng do việc ngừng tim gây ra sẽ gây tổn thương đến não, phổi và các vấn đề khác về tim mạch. Tiến sĩ Mokadam nói: "Tôi không nghĩ có ai đã làm gì sai, nghĩa là Tee Higgins không làm gì sai. Bạn biết đấy, anh ấy đang chơi bóng và đây chỉ là một tai nạn kỳ lạ".