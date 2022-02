Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người chết ở Gia Lai

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và cử đoàn công tác vào phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ tai nạn giao thông, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.