Hiện trường vụ hai vũ công bị màn hình LED rơi trúng người ở Hong Kong

Vũ công A Feng bị trầy xước ngoài da, trong khi A Mo phải nằm theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt sau sự cố sân khấu nghiêm trọng nhất Hong Kong vài năm qua.

Ngày 29/7, HK01 đưa tin sự cố sân khấu trong đêm nhạc của nhóm Mirror đang là tâm điểm chú ý ở Hong Kong. Hai vũ công bị thương do màn hình LED rơi trúng người. Danh tính của hai nạn nhân là A Mo và A Feng.

Về tình hình chấn thương của hai vũ công, ông Lư Đình Huy, Giám đốc điều hành MakerVille - đơn vị tổ chức sự kiện - cho biết A Feng bị trầy xước nhẹ, căng cơ và được khuyến cáo nhập viện theo dõi.

A Mo - người bị màn hình LED rơi trúng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tỉnh táo và có thể trò chuyện với bác sĩ. A Mo phải thực hiện loạt kiểm tra chuyên sâu để xác định mức độ tổn thương.

Trong buổi trả lời phỏng vấn của truyền thông, Lư Đình Huy cúi đầu xin lỗi hai vũ công bị chấn thương vì sự cố.

Lư Đình Huy xin lỗi hai vũ công bị chấn thương trước truyền thông. Ảnh: HK01.

Trên On, các nghệ sĩ trình diễn tại sự kiện âm nhạc của nhóm Mirror cho biết cấu trúc sân khấu được thiết kế và vận hành kém an toàn. Trong ngày đầu tiên, 12 thành viên nhóm Mirror trình diễn trên cầu vượt rung lắc dữ dội. Theo ghi nhận tại hiện trường, không ai trong nhóm Mirror dám đứng giữa cầu.

Bệ nâng hoạt động không trơn tru. Thành viên AK suýt ngã khỏi sân khấu khi bệ nâng đột ngột bị kẹt. Nam ca sĩ Frankie bị ngã khỏi sân khấu vì đèn không đủ sáng, tầm nhìn hạn chế dẫn đến bước hụt. May mắn Frankie chỉ bị bầm tím cánh tay, không gặp phải bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào.

Theo On, Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong yêu cầu Cục Lao động vào cuộc điều tra sự cố sân khấu nghiêm trọng nói trên. Chính quyền đặc khu ban hành chỉ thị tạm dừng tổ chức các sự kiện âm nhạc để kiểm tra toàn diện an toàn sân khấu trong ngành nghệ thuật.

"Chúng tôi đánh giá đây là sự cố sân khấu nghiêm trọng nhất Hong Kong trong nhiều năm qua, và không thể chấp nhận được", Lý Gia Siêu - thư ký Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: On, HK01.

Mirror là nhóm nhạc nam của Hong Kong được thành lập thông qua chương trình thực tế Good Night Show - King Maker của ViuTV vào năm 2018. Nhóm bao gồm 12 thành viên: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau , Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To và Tiger Yau. Họ ra mắt ngày 3/11/2018 với đĩa đơn In a Second.

Đêm nhạc diễn ra tối 28/7 là buổi biểu diễn thứ 4 trong số 12 concert mà Mirror lên lịch tổ chức. Hiện chuỗi sự kiện này bị tạm dừng.