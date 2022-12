Hề Mộng Dao tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macau

Nữ nghệ sĩ đang được mẹ chồng Lương An Kỳ dìu dắt để lấn sân sang kinh doanh. Gia tộc họ Hà dự định để cô quản lý một khách sạn hạng sang ở Macau.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao. Ảnh: Sina.

Ngày 12/12, Sina đưa tin Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macau (Trung Quốc). Gần đây, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng người mẫu Victoria's Secret - đã đưa con dâu đến thị sát và kiểm tra công việc. Hề Mộng Dao gặp gỡ, trò chuyện với nhân viên cấp cao của khách sạn.

Theo HK01, Hề Mộng Dao đang trong giai đoạn theo mẹ chồng học hỏi kinh doanh. Cô sẽ chính thức tiếp quản công việc của gia đình ngay khi "đủ lông đủ cánh".

Sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, mẹ con Lương An Kỳ là một trong những người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ HKD của cố doanh nhân. Lương An Kỳ là người vợ thứ 4 của Hà Hồng Sân, được đánh giá giỏi giang và có một đế chế kinh doanh riêng. Do tuổi tác đã cao, bà đang dần chuyển quyền quản lý công việc cho các con để lui về hậu trường nghỉ ngơi.

Hề Mộng Dao dần tham gia việc kinh doanh của gia tộc vua sòng bạc Macau. Ảnh: Sina.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân và lần lượt sinh 2 con, Hề Mộng Dao ít xuất hiện hơn nhưng vẫn duy trì công việc trong giới giải trí. Gần đây, cô cùng chồng tham gia chương trình Đàn ông làm việc nhà 4.

Theo HK01, sau khi gả vào nhà hào môn, Hề Mộng Dao có cuộc sống nhung lụa. Cô từng khoe giá của bộ đồ ngủ mình mặc là hơn 560 USD , được mẹ chồng tặng nhà sang hơn 1,9 tỷ HKD khi hạ sinh cháu trai nối dõi. Con gái một tuổi của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu mini của Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Hề Mộng Dao là siêu mẫu tầm cỡ quốc tế của Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1989 là một trong số ít người mẫu gốc Hoa được chọn trình diễn tại show thời trang Victoria's Secret. Cô cao 1,78 m, gương mặt sắc sảo cá tính rất ấn tượng và từng nằm trong top 50 siêu mẫu thế giới.

Hà Du Quân sinh năm 1995, nổi tiếng với tư cách con trai tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân. Gia tộc họ Hà có 4 người vợ và 17 người con, Hà Du Quân là con trai của bà tư Lương An Kỳ.