Hệ lụy khi mặc trang phục quá ngắn của thần tượng Hàn Quốc

Khi mặc các bộ đồ ngắn, các nữ thần tượng không chỉ gặp rắc rối lúc trình diễn mà còn dễ dàng trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục.

Váy ngắn, quần short hay áo croptop là trang phục biểu diễn thường thấy của các nữ thần tượng. Trong một số trường hợp, chúng mang lại nhiều rắc rối cho chính chủ khi trình diễn. Đặc biệt, dư luận ngày càng lo lắng khi các thần tượng chưa thành niên phải mặc những bộ trang phục sexy, không phù hợp lứa tuổi.

Trang phục biểu diễn làm khó thần tượng

Ngày 20/10, Top Star News đưa tin thành viên Hong Eun Chae của nhóm Le Sserafim trở thành tâm điểm bàn tán vì mặc trang phục quá ngắn và bó.

Mặc dù nữ thần tượng luôn nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện thái độ tự tin khi biểu diễn trong bộ váy ngắn, cộng đồng mạng vẫn không ủng hộ vì độ dài chiếc váy không phù hợp lứa tuổi Eun Chae.

“Chiếc váy ngắn quá”, “Eun Chae vẫn còn trẻ. Tại sao công ty không để cô ấy mặc trang phục phù hợp lứa tuổi vị thành niên”, một số người bình luận được trang Top Star News trích lại.

Cư dân mạng cho rằng chiếc váy Eun Chae mặc không phù hợp lứa tuổi. Ảnh: Top Star News.

Hong Eun Chae sinh tháng 11 năm 2006, là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm Le Sserafim. Thời điểm hiện tại, nữ thần tượng chưa tròn 16 tuổi.

Trong thời gian quảng bá ca khúc đầu tay Fearless, nhóm Le Sserafim cũng gây tranh cãi khi mặc váy ngắn, quần short và áo khoét sâu. Bên cạnh đó, động tác nằm ra sàn rồi lắc hông các cô gái cũng bị chỉ trích phản cảm.

Trong sự kiện KAMP LA 2022 diễn ra ngày 16/10 tại Los Angeles (Mỹ), thành viên Giselle của nhóm aespa gặp vấn đề về trang phục. Nữ thần tượng mặc chiếc váy ngắn và áo ống đen. Chiếc áo quá rộng nên nhiều lần bị tụt trong lúc Giselle trình diễn ca khúc Black Mamba. Khi các thành viên aespa giao lưu với người hâm mộ, Giselle phải lui vào cánh gà để chỉnh trang trang phục.

Với chiều cao khiêm tốn, Irene của nhóm Red Velvet thường được stylist giao những bộ váy ngắn nhằm tạo cảm giác chân thon dài. Song, chúng lại khiến trưởng nhóm Red Velvet không thoải mái khi biểu diễn. Cô thường xuyên phải tiết chế vũ đạo khi diện trang phục ngắn để tránh rơi vào các tình huống khó xử.

Trong sân khấu Red Flavour năm 2017, Irene mặc chiếc váy tennis ngắn. Xuyên suốt màn trình diễn, nữ ca sĩ nhiều lần chỉnh trang phục và để lộ biểu cảm thiếu tự tin dù đã mặc quần bảo hộ bên trong.

Irene phải tiết chế vũ đạo khi mặc váy ngắn. Ảnh: Nate.

Hệ lụy của trang phục ngắn

Không ít nữ thần tượng đã trở thành nạn nhân của những bộ trang phục biểu diễn hớ hênh. Nhiều người lợi dụng việc các ca sĩ mặc đồ ngắn để sàm sỡ và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của họ.

Năm 2012, trong chương trình truyền hình Quiz That Changed the World, nữ ca sĩ UEE - cựu thành viên nhóm nhạc After School - cho biết cô bị quấy rối trong lúc biểu diễn tại một quán bar. “Hôm ấy tôi mặc bộ đồ khá ngắn. Khi bước lên sân khấu, tôi cảm thấy có ai đó đang sờ đùi mình. Tôi bị tổn thương rất nhiều”, UEE chia sẻ.

Năm 2014, thành viên Hyoeun nhóm Stellar rơi vào tình huống tương tự khi mặc trang phục khoét ngực. Trong lúc Hyoeun biểu diễn, một người đàn ông đã bất ngờ chạy lên sân khấu ôm và sàm sỡ vòng 1 của nữ thần tượng.

Hyoeun (Stellar) bị quấy rối trong lúc biểu diễn. Ảnh: Osen.

Theo tờ Korea Times, cựu thành viên nhóm 9Muses - Ryu Sera - cho biết những trang phục ngắn khiến cô gặp khó khăn. Thậm chí, nữ ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm vì từ chối theo đuổi hình tượng sexy.

Nữ ca sĩ nói: “Tôi bị đuổi khỏi nhóm vì công khai chống lại việc công ty quản lý khai thác quá mức hình ảnh sexy của cả nhóm. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy mình quá non nớt khi hành động sốc nổi như vậy. Tuy nhiên, thời điểm ấy, việc phải mặc những bộ đồ ngắn khiến tôi khổ sở”.

Sau khi rời nhóm, Ryu Sera phải điều trị các bệnh trầm cảm, rối loạn hoảng sợ, rối loạn giấc ngủ và rối loạn tăng động giảm chú ý.