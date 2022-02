Hé lộ về chuyện tình yêu của Doctor Strange

Nhà sản xuất của “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” xác nhận tin đồn xoay quanh nhân vật Christine Palmer do nữ diễn viên Rachel McAdams thủ vai.

Trong cả hai trailer đã công bố của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, khán giả đều thấy cảnh Christine Palmer (Rachel McAdams) - người tình của nam chính Stephen Strange/Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) - rạng rỡ trong bộ váy cưới bước vào lễ đường. Nhiều khán giả đặt giả thiết dù cũng xuất hiện tại lễ đường, Stephen Strange không phải chú rể.

Theo The Direct, xuất hiện trong số mùa xuân 2022 của D23 Magazine, nhà sản xuất Doctor Strange in the Multiverse of Madness Richie Palmer xác nhận Christine và Stephen đã đường ai nấy bước. Tuy nhiên, vị phù thủy quyền năng vẫn chưa thể quên hình bóng của người yêu cũ.

“Họ không quay về với nhau, rất tiếc là vậy. Chúng ta đã thấy, ở cuối Doctor Strange, vị siêu anh hùng chọn ở lại Sanctum, quyết quay lưng với các thú vui trần thế. Anh ấy hẳn đã rất muốn được ở bên Christine, nhưng đã lựa chọn đại cục. Strange hẳn đã nói ‘Không. Mình sẽ trở thành siêu anh hùng bảo vệ thực tại của nhân loại. Mình phải bước tiếp’”, nhà sản xuất chia sẻ.

Palmer tiếp tục: “Bộ phim sẽ khắc họa cuộc đấu tranh tâm lý của nhân vật trước và sau mỗi quyết định mình đưa ra. Anh ấy có thể sẽ hối tiếc với cái kết cuộc tình cùng Christine. Con tim Strange vẫn thổn thức vì cô”. Trong bài phỏng vấn, nhà sản xuất cũng xác nhận phiên bản Strange tốt và người huynh đệ Wong (Benedict Wong) tiếp tục là những người lãnh đạo cuộc chiến chống lại hiểm nguy từ đa vũ trụ.

Khoảnh khắc lễ cưới của Christine Palmer trong trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Marvel Studios.

Theo Comicbook, trong quá khứ, nữ diễn viên Jessica Chastain từng nhận được lời mời thủ vai Christine Palmer và bày tỏ thiện chí sẵn sàng góp mặt. Thông tin được nhà biên kịch C. Robert Cargill tiết lộ lần đầu tiên trong chương trình truyền thanh Junkfood Cinema năm 2020: “Scott Derrickson từng tới gặp Jessica Chastain với lời mời góp mặt trong Doctor Strange bởi chúng tôi đều nhắm cô ấy”.

“Cô ấy đáp ‘Dự án nghe thú vị đấy, tôi rất muốn tham gia. Nhưng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để trở thành nhân vật trong phim Marvel; tôi được học múa từ nhỏ và thực sự muốn khoác lên vai tấm áo choàng siêu anh hùng'”, Cargill nói, nhấn mạnh việc ngày càng có nhiều nữ diễn viên Hollywood nuôi tham vọng trở thành siêu anh hùng màn ảnh rộng.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm khởi động năm 2022 của MCU trên màn ảnh rộng. Phim do Sam Raimi (đạo diễn loạt Spider-Man của Tobey Maguire) thực hiện, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc từ phần phim trước gồm Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor và Rachel McAdam. Bên cạnh đó, Multiverse of Madness cũng chào đón nhiều gương mặt mới như Elizabeth Olsen hay Xochitl Gomez. Tác phẩm được xếp lịch ra rạp từ 6/5/2022.