Hé lộ tộc người mới trong ‘Avatar 3’

Phù thủy điện ảnh James Cameron cho biết "Avatar 3" sẽ khai thác tộc người Ash lấy cảm hứng từ ngọn lửa.

Theo Screen Rant, đạo diễn James Cameron bật mí sẽ khai thác góc nhìn mới trên hành tinh Pandora. Ông chia sẻ Avatar 3 sẽ đưa khán giả tới khám phá tộc người Ash được lấy cảm hứng từ ngọn lửa. Trước đó, Cameron đã khắc họa 2 tộc người nổi bật trong loạt phim Avatar là Omatikaya và Metkayina.

“Người xem có thể mong đợi được thấy những nền văn hóa mới về người Na'vi. Tộc người Ash, đại diện cho ngọn lửa sẽ xuất hiện trong phần phim tiếp theo. Tôi muốn mô tả về người Na'vi từ góc độ đối lập với những mặt tốt của họ. Khán giả đã quá quen thuộc khi loài người là kẻ xấu còn tộc Na'vi là người tốt. Trong Avatar 3, chúng tôi sẽ làm điều ngược lại. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về nhân vật chính, đồng thời khám phá hành tinh Pandora", Cameron chia sẻ.

James Cameron sẽ khai thác góc độ phản diện từ tộc người Na'vi trong Avatar 3. Ảnh: Empire.

Ngoài ra, vị đạo diễn cho thấy sự hào hứng khi tiết lộ rằng càng về sau các phần phim còn hay hơn nữa. Tuy nhiên, để các phần sau có được thực hiện hay không phụ thuộc vào tình cảm mà khán giả dành cho Avatar: The Way of Water.

Dựa trên những gì đạo diễn James Cameron chia sẻ. Người Ash sẽ là tộc Na'vi hung hãn nhất, kích thích kỳ vọng và mong đợi của khán giả cho loạt phim về hành tinh Pandora. Bởi qua 2 phần phim đầu, từ tộc Omaticaya tới Metkayina đều cho thấy bản chất người Na'vi hiền lành, luôn yêu thương đùm bọc nhau. Trái ngược điều đó, con người đóng vai trò là kẻ xâm lược tàn bạo, mất nhân tính.

Nhiều khả năng, tộc người Ash sẽ trở thành phản diện chính trong phần phim tiếp theo. Mục tiêu của họ sẽ là Spider (Jack Champion) con trai của Quaritch. Theo đó, sự kiện sẽ trở thành cuộc nội chiến giữa tộc người Na'vi và gia đình của Jake Sully sẽ có cú bắt tay chấn động với đại tá Quaritch để bảo vệ Spider.

Thống trị phòng vé toàn cầu trong nhiều tuần, song Avatar: The Way of Water vẫn xếp sau Top Gun: Maverick theo thống kê doanh thu năm 2022 của Box Office Mojo. Hiện, bom tấn của đạo diễn James Cameron thu về 1,4 tỷ USD sau gần 4 tuần công chiếu. Tác phẩm đã lọt vào top 15 phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Giới quan sát nhận định doanh thu Avatar 2 tiếp tục tăng và nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 2 tỷ USD .