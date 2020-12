Hé lộ đường dây đưa bệnh nhân mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép

Khi ở Malaysia, bệnh nhân 1440 lo sợ bị nhiễm SARS-CoV-2 nên liên hệ với gia đình tìm cách trở về Việt Nam thông qua đường dây tổ chức vượt biên trái phép.

Ngày 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu lực lượng công an nhanh chóng điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, mang dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương.

Theo nguồn tin của Zing, trước khi về Việt Nam, bệnh nhân 1440 ở cùng với hai phụ nữ tại Malaysia. Hai người này bị nghi ngờ mắc Covid-19.

Sau đó, bệnh nhân 1440 lo sợ nhiễm SARS-CoV-2 nên liên hệ với gia đình tìm cách trở về Việt Nam. Gia đình ở Việt Nam đã liên hệ được một đường dây, họ đồng ý đưa bệnh nhân 1440 về với giá 50 triệu đồng.

Lực lượng công an tham gia phối hợp, tuần tra khu vực biên giới Tây Nam. Ảnh: Đình Đình.

Bệnh nhân 1440 về Việt Nam cùng với người phụ nữ ở Đồng Tháp. Cả hai sau đó nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) bằng ghe. Bệnh nhân và người phụ nữ ở Đồng Tháp đi nhờ ôtô đến TP Tân An (Long An), sau đó xuống xe.

Bệnh nhân 1440 cùng người phụ nữ này đón ôtô 16 chỗ tiếp tục di chuyển. Khi đến trạm dừng chân ở Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), người này chuyển sang xe khác đi về Lai Vung, còn bệnh nhân 1440 về nhà ở huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đình Đình.

Sau khi Bộ Y tế công tố bệnh nhân 1440, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã xác định nơi ở của người phụ nữ đi cùng tại huyện Lai Vung, tiến hành đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả người phụ nữ dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.