HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cao vượt trội so với ngành

Với nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng, nổi bật là bước chân vào hàng ngũ “câu lạc bộ 10.000 tỷ”, HDBank tiếp tục đặt nhiều kế hoạch tăng trưởng mạnh, bền vững trong năm 2023.

Ngày 26/4, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2023 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM HDBank (HDBank) được tổ chức tại hội trường khách sạn Holiday Inn (số 18E đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM). Sự kiện năm nay diễn ra theo cả hai hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. Giữa bối cảnh làn sóng Covid-19 có dấu hiệu trở lại, công tác phòng và chống dịch tại hội nghị diễn ra nghiêm túc, cẩn thận.

Suốt 3 giờ diễn ra ĐHCĐ, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của ngân hàng công bố báo cáo mới nhất về kết quả hoạt động năm 2022, chiến lược trong năm tài chính 2023 và giải đáp mọi thắc mắc về định hướng phát triển thời gian tới.

Thành viên của “câu lạc bộ 10.000 tỷ”

Bất chấp những biến động thị trường, HDBank vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một nhà băng nằm trong top ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam khi giữ đà tăng trưởng ổn định nhờ tầm nhìn dài hạn cùng chiến lược đúng đắn.

Tại ĐHCĐ, ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên HĐQT độc lập - tổng kết kết quả đánh giá hoạt động ngân hàng 2022 với nhiều số liệu tích cực về nguồn vốn, lợi nhuận và công tác quản trị. Nhờ tinh thần chủ động, linh hoạt nắm bắt cơ hội ngay cả trong giai đoạn nhiều biến động, HDBank tiếp tục tăng trưởng cao, bền vững. Đồng thời, ngân hàng cũng đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn cao, nợ xấu ở mức tốt, tốc độ tăng trưởng dư nợ và huy động cao dẫn đầu toàn ngành.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên HĐQT độc lập HDBank - Kim Byoungho - phát biểu tại đại hội.

Những thành tựu cụ thể mà HDBank đạt được trong năm 2022 được ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank - trình bày cụ thể. Theo đó, tổng tài sản đạt 416.273 tỷ đồng , tăng 11,1% so với năm 2021. Tổng huy động vốn đạt 366.293 tỷ đồng , tăng 9% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng 268.157 tỷ đồng , tăng 26% so với năm 2021, đạt 105% kế hoạch. HDBank cũng tăng trưởng tín dụng hàng đầu trong ngành.

Ngoài ra, nhà băng đặc biệt ghi nhận lợi nhuận đến 10.286 tỷ đồng . Với con số ấn tượng này, HDBank đã hoàn thành 105% mục tiêu lợi nhuận của năm 2022, chính thức gia nhập "câu lạc bộ" nhà băng có lợi nhuận vượt 10.000 tỷ đồng .

Việc đạt được con số lợi nhuận ấn tượng khẳng định sức mạnh cũng như bảo chứng cho quy mô vốn, tài sản, công thức quản trị và cả chiến lược kinh doanh của HDBank.

Chất lượng tài sản của HDBank thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng thấp, tỷ lệ an toàn vốn cao. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,67% - mức thấp so với toàn ngành. Dư nợ dự kiến tăng 24% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 29%.

ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 23,5%, ROA (lợi nhuận trên tài sản) đạt 2,08% - đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khả năng tận dụng nguồn vốn hiệu quả và linh động của ngân hàng, bất kể tình huống chung của thị trường nhiều biến động trong thời gian qua.

HDBank khẳng định sự vững vàng trước biến động thị trường với doanh thu hơn 10.000 tỷ.

Mặt khác, ĐHCĐ lần này cũng đồng thuận thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (tối đa 10%) và cổ phiếu (tối đa 15%), với tổng tỷ lệ 25%. Đây là bước khẳng định sự lắng nghe và thấu hiểu nhà đầu tư của HDBank.

Ngoài các kết quả tài chính ấn tượng, HDBank ghi nhận nhiều cải tiến trong hoạt động năm 2022. Cụ thể, ngân hàng đã triển khai các sản phẩm công nghệ và tăng tiện ích, nâng cấp hoạt động vận hành. Đồng thời, nhà băng này cải tiến chính sách nhân sự, đến cuối năm 2022, ngân hàng có 16.326 nhân viên, tăng 8% so với 2021. HDBank cũng là ngân hàng duy nhất 5 năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tạp chí HR Asia bình chọn.

"Phát triển bền vững, tiên phong dẫn đầu"

Bước qua năm 2023 được dự báo có nhiều biến động, HDBank vẫn kiên định và vững vàng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, đề ra kế hoạch lợi nhuận cao vượt trội so với ngành.

Theo kế hoạch hoạt động cho năm 2023 do ông Phạm Quốc Thanh trình bày, ngân hàng tăng tổng tài sản đáng kỳ vọng - đạt 520.000 tỷ đồng , tức tăng 25% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng xấp xỉ 13.000 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ.

Việc đề ra kế hoạch đầy tham vọng đến từ nền tảng khách hàng tốt, chiến lược phát triển hướng đến khách hàng tại các đô thị loại 2 và nông thôn mà nhà băng đang triển khai. Kế hoạch lợi nhuận của HDBank cho thấy lãnh đạo nhà băng tự tin vào khả năng duy trì tăng trưởng bền vững dù đứng trước thị trường biến động.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quốc Thanh cũng công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 16% trong năm tài chính 2022. Như vậy, vốn điều lệ dự kiến của ngân hàng sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2023 là 29.276 tỷ đồng , tức thêm gần 4.000 tỷ đồng so với năm ngoái.

Tại ĐHCĐ, các cổ đông bỏ phiếu và thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm - thành viên HĐQT HDBank - theo nguyện vọng cá nhân. Cùng với đó, HĐQT bầu cử bổ sung một thành viên là ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank - vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHCĐ thông qua bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thanh vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban lãnh đạo HDBank đề ra chương trình hành động và mục tiêu rõ ràng để thực hiện tôn chỉ "Phát triển bền vững, tiên phong dẫn đầu". Trong đó, nhà băng xác định khách hàng cá nhân cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn là trọng tâm, chiến lược chủ đạo tập trung vào các sản phẩm bán lẻ, tài trợ chuỗi.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục triển khai các kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, tập trung tăng huy động tiền gửi, đảm bảo an toàn thanh khoản và quản trị hệ số dư nợ/huy động (LDR); nâng cao tỷ lệ CASA để giảm chi phí vốn; số hóa kênh phân phối cũng như đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên app, đẩy mạnh digital marketing...

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định cam kết hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại ĐHCĐ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, nhấn mạnh: “Nhìn lại một năm qua, HDBank nâng cao uy tín và vị thế với toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh tích cực. HDBank được Ngân hàng Nhà nước xếp loại A, hoạt động bán lẻ, tín dụng xanh, SME tăng tốc mạnh mẽ, chiến lược số phát triển tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp thu và nghiên cứu những ý kiến để đưa vào chương trình hành động, thực hiện tốt mục tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua với cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, nhân viên, xứng đáng là ngân hàng của thành phố mang tên Bác”.

Với kế hoạch phát triển dài hạn, bền vững cùng chiến lược ổn định, HDBank đặt mục tiêu vươn lên vững vàng trong top 5 ngân hàng và phấn đấu vào top 3 năm 2025.