HDBank chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa tăng vốn điều lệ lên hơn 20.273 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Theo thông tin do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố ngày 4/6, HĐQT HDBank phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm nay theo phương án được đại hội cổ đông thông qua. Theo đó, ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 3.984 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, với tỷ lệ phân phối 25%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối được kiểm toán và trích lập các quỹ theo quy định.

HDBank vừa quyết định tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Tiếp đó, HDBank sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Khi hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ ngân hàng tăng từ 16.088 tỷ đồng lên 20.273 tỷ đồng .

Chốt phiên giao dịch 3/6, giá cổ phiếu HDB của HDBank đạt 35.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng mua ròng tích cực từ khối ngoại.

Trong quý I, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng , tăng 68% so với quý I/2020, cùng đóng góp tích cực từ thu dịch vụ. Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 26,3% và 2,1%, tăng mạnh so với quý I/2020. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 12%, trong khi tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,1%.

Ngân hàng đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý I.

Nhà băng này được đánh giá có dư địa tăng trưởng cao, với tiềm năng ở các mảng bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng), tài chính tiêu dùng, thẻ tín dụng và sản phẩm dịch vụ khác. HDBank thuộc số ít các ngân hàng chưa ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và nhận sự quan tâm từ nhiều đối tác lớn.

Ngoài ra, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) mới nâng triển vọng của HDBank từ ổn định lên tích cực, với nhận định Xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) có thể điều chỉnh nâng bậc trong 12-18 tháng tới nhờ chất lượng tài sản, khả năng sinh lời tăng.