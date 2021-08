HCDC cấp thêm 118.000 liều vaccine Vero Cell cho các quận, huyện

Các điểm tiêm tại TP.HCM sẽ thông tin trước về loại vaccine Covid-19 sẽ sử dụng cho người dân.

Sáng 14/8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), đơn vị này đã cấp thêm 118.000 liều vaccine Vero Cell đến các quận, huyện. Các địa phương thực hiện tiêm chủng vaccine Covid-19 dựa trên sự đồng thuận từ người dân.

Bí thư UBND TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết về quy trình, các điểm tiêm sẽ thông tin trước về loại vaccine sẽ tiêm cho người dân và người dân tiêm trên tinh thần tự nguyện. Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định TP.HCM chỉ sử dụng loại vaccine có chất lượng, đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép và Bộ Y tế thẩm định.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM sáng 14/8, trong ngày 13/8, thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 93.993 người. Trong đó, 17.916 liều vaccine của Sinopharm đã được tiêm.

Như vậy, từ ngày 22/7 đến hết ngày 13/8, TP.HCM đã tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho tổng cộng 3.399.000 người. Tất cả trường hợp này đều có sức khỏe sau tiêm ổn định, an toàn.





Trong ngày 13/8, thành phố có thêm 2.175 trường hợp xuất viện. Ngành y tế đang điều trị cho 32.608 F0. Trong đó, 2.182 trường hợp là trẻ em. Ngoài ra, 1.671 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 người cần can thiệp ECMO.

So với ngày 12/8, số bệnh nhân nặng thở máy và F0 cần can thiệp ECMO tăng nhẹ. Số lượng F0 đang được điều trị giảm 362 trường hợp so với ngày 12/8.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM tính đến 16h ngày 13/8 cho thấy TP.HCM đã có 67.310 trường hợp mắc Covid-19 khỏi bệnh, chiếm 48,64% số ca dương tính.

HCDC cho biết tính đến 6h ngày 14/8, thành phố đã phát hiện 143.014 bệnh nhân, đều đã được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 142.618 trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng, 396 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày, TP.HCM không phát hiện thêm ổ dịch mới. 20 ổ dịch khác đang diễn tiến đã được ngành y tế khoanh vùng, giám sát chặt.

Từ ngày 27/4 đến 13/8, thành phố đã lấy 1.215.069 mẫu (gồm 720.850 mẫu đơn, 494.219 mẫu gộp) cho 4.503.043 người (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...). Tổng số mẫu chưa có kết quả là 7.217 (gồm 6.838 mẫu đơn và 379 mẫu gộp).