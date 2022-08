Hậu trường cảnh hôn ở bộ phim nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay

Tập 10 của phim "Extraordinary Attorney Woo" đạt tỷ suất người xem trên 15%. Cảnh hôn của Park Eun Bin và Kang Tae Oh là yếu tố thu hút khán giả.

Cảnh tình cảm của Kang Tae Oh và Park Eun Bin Kang Tae Oh chia sẻ anh hồi hộp khi quay cảnh hôn. Tuy nhiên, Park Eun Bin đã tạo bầu không khí thoải mái để cả hai hoàn thành.

Ngày 3/8, đài truyền hình cáp ENA công bố video ghi lại hậu trường cảnh hôn của Park Eun Bin và Kang Tae Oh trong bộ phim truyền hình Extraordinary Attorney Woo - Nữ luật sư đặc biệt Woo Young Woo. Trước khi hai diễn viên bắt đầu cảnh quay, đạo diễn hướng dẫn họ cách thực hiện.

Đạo diễn khuyên hai diễn viên thể hiện sự quyết đoán, đặc biệt là Park Eun Bin bằng cách tiến thẳng về phía Kang Tae Oh. Trong khi đó, với Jun Ho (nhân vật do Kang Tae Oh đảm nhận), anh lùi về phía sau vì sốc trước hành động đột ngột của Woo Young Woo (Park Eun Bin).

Hậu trường thực hiện cảnh quay của hai diễn viên.

Một trong những chi tiết gây chú ý trong quá trình thực hiện cảnh hôn của hai diễn viên là khi Jun Ho đưa ra lời khuyên cho Woo Young Woo. Theo kịch bản, trong cảnh này, Woo Young Woo hỏi Jun Ho liệu khi hôn răng của họ có va vào nhau hay không. Jun Ho trả lời: "Mở miệng ra một chút. Sẽ thật tuyệt nếu em cũng có thể nhắm mắt lại, được không?". Khi thực hiện lời thoại, Kang Tae Oh khá căng thẳng.

Sau đó, hai diễn viên liên tục đùa giỡn và trò chuyện với nhau để quá trình thực hiện cảnh quay diễn ra suôn sẻ, thoải mái. Trước đó, Kang Tae Oh thừa nhận anh hồi hộp khi thực hiện cảnh quay. Tuy nhiên, Park Eun Bin đã dẫn dắt và giúp bầu không khí giữa hai người thoải mái.

Extraordinary Attorney Woo kể về Woo Young Woo (Park Eun Bin đảm nhận), một luật sư mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), làm việc tại công ty luật lớn. Tại đây, cô quen biết và phát triển tình cảm với Jun Ho (Kang Tae Oh). Tập 10 của phim đạt tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 15,2%. Một trong những yếu tố thu hút người xem của tập 10 chính là cảnh hôn của Kang Tae Oh và Park Eun Bin.