Hát karaoke gây ồn ào sẽ bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, mức phạt cao nhất đối với hành vi hát karaoke gây ồn ào là 160 triệu đồng.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hàng xóm hát karaoke cả ngày gây ồn ào, ảnh hưởng tới gia đình tôi. Tôi đã góp ý nhưng không được. Trường hợp này, tôi có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt họ không?

Luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình

Khoản 1, Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi hát karaoke gây ồn ào nếu được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ được coi là hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng. Cá nhân gây mất trật tự sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu có thiết bị đo độ ồn âm thanh đạt tiêu chuẩn, xác định được mức vi phạm về tiếng ồn từ việc hát karaoke của gia đình hàng xóm, những người này còn có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Điều 22 Nghị định này quy định nếu gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 2 dBA, người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo. Trường hợp vượt ngưỡng từ 2 dBA trở lên, tùy thuộc mức độ gây tiếng ồn vượt quy chuẩn về kỹ thuật, khung phạt đối với hành vi này sẽ tử 1 đến 160 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành.

Đối với hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn trên, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về chủ tịch UBND các cấp hoặc công an, căn cứ theo Điều 68, 69 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Do đó, khi gặp phải hàng xóm hát karaoke ồn ào như trên, người dân có thể báo cho UBND hoặc cơ quan công an gần nhất để được giải quyết.