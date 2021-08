Hát karaoke, 8 người bị phạt gần 120 triệu đồng

Dù địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng một quán karaoke vẫn tổ chức cho khách hát cùng với nhiều cô gái phục vụ.

Ngày 9/8, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết UBND thị xã vừa ra Quyết định xử phạt 8 người với số tiền 117,5 triệu đồng vì tổ chức hát hò và tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội.

Cụ thể, cơ quan chức năng xử phạt hành chính ông Trần Ngọc Thuận (32 tuổi, ngụ khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) 20 triệu đồng. Trong 7 khách hát karaoke có 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người, một cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng. Tổng cộng, 8 người bị phạt 117,5 triệu đồng.

Nhóm than niên tụ tập tại quán karaoke để hát hò, nhậu nhẹt giữa lúc phường Bình Định, TX An Nhơn, đang thực hiện Chỉ thị 16.

Ông Tùng cho biết thêm, riêng quán karaoke của ông Thuận không có đăng ký kinh doanh nên sẽ tiếp tục xử lý sau.

Trước đó, khoảng 20h tối 26/7, Công an TX An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 7 thanh niên, gồm 4 nam (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang cùng hát karaoke, nhậu nhẹt trong 1 phòng. Ngoài ra còn có 3 cô gái được xác định là tiếp viên, chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn TX An Nhơn khi có nhu cầu.

Đáng nói, thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, bar, vũ trường, game, massage… Riêng phường Bình Định hiện có một số ca mắc Covid-19, đồng thời địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.