Harry Styles mặc jumpsuits nữ tính trong MV mới

Harry Styles phát hành đĩa đơn As It Was vào cuối tháng 3. Trong MV, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi phong cách phi giới tính. Theo Mirror, bộ jumpsuits đỏ lấp lánh cựu thành viên One Direction diện trong MV lấy cảm hứng từ Mick Jagger - trưởng nhóm Rolling Stones.

Harry Styles đã bàn bạc cùng nhà thiết kế thời trang Arturo Obegero nhiều giờ đồng hồ để làm lại bộ trang phục mang tính biểu tượng của Mick Jagger.

Harry Styles diện trang phục nữ tính trong MV As It Was. Ảnh: GQ.

Trưởng nhóm One Direction từng mô tả Mick Jagger là người đàn ông tuyệt vời nhất hành tinh trước khi quyết định tôn vinh hình ảnh của ngôi sao âm nhạc trong MV As It Was.

Sau khi phát hành đĩa đơn, Harry Styles lập kỷ lục phát trực tuyến trên ứng dụng nghe nhạc. Ca khúc của ngôi sao người Anh ra mắt với 8,3 triệu lượt stream, hiện giữ kỷ lục ca khúc phát trực tuyến tốt nhất năm 2022 với 43,8 triệu lượt stream.

Cho đến nay, MV lấy cảm hứng từ những năm 1980 đạt 57,3 triệu lượt xem. Đây là bản nhạc đầu tiên mà Harry Styles cho ra mắt sau hơn hai năm. Đây cũng là đĩa đơn đầu tiên trong album solo thứ ba Harry's House phát hành vào tháng 5.

Phong cách của Harry Styles được truyền cảm hứng từ giọng ca gạo cội Mick Jagger của Rolling Stones. Ảnh: Getty.

Trước đây, Harry Styles thống trị nhiều bảng xếp hạng ở Australia, Anh và vị trí số một trên Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Những năm gần đây, ngôi sao 28 tuổi được khen ngợi khi theo đuổi phong cách phi giới tính. Styles nói anh không bận tâm đến chuẩn mực giới tính. Nam ca sĩ chú trọng việc làm bản thân hạnh phúc hơn là mặc những gì mọi người cho là phù hợp với đàn ông.

"Phụ nữ mặc gì, đàn ông mặc gì? Đối với tôi là câu hỏi sáo rỗng. Nếu nhìn thấy áo sơ mi đẹp và được nói là dành cho phụ nữ, tôi vẫn muốn mặc nó. Khi bạn thấy thoải mái với chính mình thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều", nam ca sĩ nói với Guardian.