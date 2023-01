Harry Styles vướng phải sự cố trang phục ngại ngùng khi bước tới khu vực của nữ diễn viên Jennifer Aniston.

Harry Styles gặp sự cố trước Jennifer Aniston. Ảnh: Koi Moi.

Page Six đưa tin nam ca sĩ Harry Styles bị rách quần khi đang biểu diễn tại California (Mỹ). Tình huống trở nên khó xử khi sự việc xảy ra đối diện vị trí của minh tinh Jennifer Aniston. Người hâm mộ không khỏi kinh ngạc trước tình huống dở khóc dở cười.

Ngoài Jennifer Aniston, buổi diễn ghi nhận sự có mặt của loạt nghệ sĩ và người nổi tiếng như Kylie Jenner, Trevor Noah hay Ellen DeGeneres. Sự cố xảy ra khi cựu thành viên One Direction trình diễn ca khúc Music for a Sushi Restaurant.

Trước sự bầu không khí bùng nổ của đêm nhạc, Harry Styles chủ động di chuyển sang khu vực ghế ngồi của Jennifer Aniston. Giọng ca 28 tuổi đã có một màn xoạc quỳ gối xuống sân khấu trước tiếng hò reo của người hâm mộ. Hành động táo bạo đã khiến quần của anh bị rách một đoạn gần khu vực nhạy cảm.

Trước tình huống nhạy cảm, giọng ca As It Was vẫn nở một nụ cười tự tin. Anh chủ động tiến về khu vực ban nhạc lấy khăn che và tiếp tục biểu diễn.

Kết thúc buổi biểu diễn, một người hâm mộ theo dõi buổi biểu diễn trêu chọc Harry Styles trên Twitter rằng: “Nếu tôi là Harry, chỉ nghĩ đến việc bị rách quần trước mặt Jennifer Aniston thôi cũng khiến tôi phải giải nghệ sớm”.

Điều khiến sự việc trở thành chủ đề bán tán bởi trong buổi phỏng vấn với Ellen DeGeneres hồi năm 2020. Trong đó, Styles chia sẻ nghệ sĩ nổi tiếng khiến anh cảm nắng là nữ diễn viên Jennifer Aniston.

Tháng sau, nam ca sĩ bắt đầu chuyến lưu diễn Love on Tour của anh ấy dự kiến kết thúc vào tháng 7/2023. Tháng 11/2022, Harry Styles và Olivia Wilde chính thức chia tay sau 2 năm bên nhau. Cả hai quyết định dừng lại trong yên bình và giữ mối quan hệ bạn bè, theo Page Six.