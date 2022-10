Harry Styles bị khán giả quá khích ném chai vào vùng nhạy cảm

Khán giả quá khích đã ném chai nhựa vào vùng nhạy cảm của Harry Styles trong lúc nam ca sĩ đang giao lưu trên sân khấu.

Harry Styles trong show diễn ở Chicago, Mỹ.

New York Post đưa tin ngày 16/10, Harry Styles biểu diễn ở United Center (Chicago, Mỹ). Trong lúc nghỉ giữa chừng để giao lưu cùng khán giả, anh bị một người ném chai nhựa vào vùng nhạy cảm.

Giọng ca As It Was bất ngờ, tỏ ra khó chịu khi bị tấn công. Anh nhăn mặt và nói trong micro: "Thật không may", trước khi tiếp tục trò chuyện về thời tiết ở thành phố Windy.

Video ghi lại cảnh này đã lan truyền mạnh mẽ trên Twitter và trở thành đề tài được nhắc nhiều nhất show nhạc, hơn cả phần biểu diễn của nam ca sĩ. New York Post nhận định đây là việc đáng lo ngại, không phải trò vui.

Harry Styles bị khán giả ném chai vào vùng nhạy cảm trên sân khấu. Ảnh: New York Post.

Theo People, Harry Styles đã nhiều lần bị tấn công bằng trong lúc biểu diễn. Năm 2015, trong show diễn ở Philadenphia cùng các thành viên One Direction, Style khi đang hát hăng say dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ thì một chai nước từ dưới sân khấu bay lên và trúng bộ phận nhạy cảm của anh. Nam ca sĩ đau đớn, nằm xuống sàn.

Mặc dù Harry bỏ qua cho người hâm mộ quá khích, bà Anne Cox - mẹ anh - lại cực kỳ tức giận. Bà phản ứng trên Twitter rằng việc ném chai lọ lên sân khấu là không đúng, cho thấy cách ứng xử kém.

Hồi năm 2013, Harry Styles đã bị ném chai trúng mặt và còn bị một khán giả ném giày lên sân khấu để gây chú ý nhưng không ngờ chiếc giày trúng điểm vào bộ phận nhạy cảm của nam ca sĩ.

Không chỉ chai lọ, Styles còn là nạn nhân của những vụ ném thức ăn trên sân khấu. Nam ca sĩ đã tức giận nói: "Được rồi, bỏ đi" sau khi bị tấn công trong show diễn ở New York hồi tháng 8.

New York Post cho biết Harry Styles đang thực hiện chuyến lưu diễn kéo dài 15 ngày ở Inglewood, California, trước khi đến Nam Mỹ và châu Âu. Trước đó, anh dời lịch show diễn ở Chicago do bị bệnh.