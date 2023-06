Hari Won bị Đại Nghĩa nhắc nhở vì sai tiếng Việt

Trong tập mới nhất của chương trình Siêu tài năng nhí, Hari Won tiếp tục khiến khán giả và đồng nghiệp khó hiểu khi nhận xét thí sinh. Cô cùng Đại Nghĩa đảm nhận vai trò giám khảo ở chương trình này.

Sau tiết mục của thí sinh Anh Kiệt, Hari Won nhận xét: “Lần đầu tiên thấy phần trình diễn mượt mà và thần thái không nhúc nhích gì hết”. Khó hiểu trước lời nhận xét của đàn em, Đại Nghĩa lập tức hỏi: “Thần thái không có nhúc nhích là gì?”. Hari Won giải thích ý cô là “thần thái không nhút nhát”.

Đây không phải lần đầu tiên Hari Won có những phát biểu khó hiểu, gây tranh luận trên chương trình truyền hình. Khi làm MC hay giám khảo, cô thường bị khán giả phàn nàn vì phát âm tiếng Việt không sõi, thường sai nghĩa, thậm chí ảnh hưởng tới người chơi.

Chẳng hạn trong một chương trình, vì phát âm tiếng Việt không rõ ràng và bị Trường Giang yêu cầu đọc dễ hiểu hơn, Hari Won đáp: "Em đọc cho người ta hiểu đó. Những người thông minh ai cũng hiểu em nói gì hết". Trường Giang lập tức tiếp lời: “Chẳng lẽ những người không hiểu em là không thông minh hả?". Hari Won đáp: "Em có nói gì đâu".

Siêu tài năng nhí là sân chơi cho các thí sinh nhỏ tuổi thể hiện bản thân. Các mùa trước đó có Trấn Thành ở hàng ghế giám khảo. Tuy nhiên, năm nay anh rời chương trình và vị trí của MC được thay bởi Đại Nghĩa.

Khi được hỏi về việc thay thế Trấn Thành, Đại Nghĩa giải thích: “Mình đang làm một chương trình và tới các mùa sau có ai thay thế là chuyện bình thường với các anh em nghệ sĩ. Tôi cũng có thể thay thế vị trí của những anh em nghệ sĩ trong các chương trình khác. Tôi từng làm nhiều chương trình và đồng hành mùa một, mùa 2 rồi tới mùa 3, người khác thay thế. Do đó, mối quan hệ anh em trong những câu chuyện thế này hoàn toàn bình thường. Không vì một chuyện như thế này, anh em khó nhìn mặt nhau”.

