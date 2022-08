Hanoi Buffaloes né Saigon Heat ở play-off VBA 2022

Trung phong Shane Henry ghi 28 điểm và 26 rebounds (bắt bóng bật bảng), giúp Hanoi Buffaloes giành chiến thắng 87-75 trước Hochiminh City Wings tối 17/8.

Trong trận cuối ở regular season (mùa giải chính) tại VBA 2022, cả Hochiminh City Wings và Hanoi Buffaloes đều đặt mục tiêu chiến thắng nhằm tránh đội đầu bảng Saigon Heat ở vòng 1 VBA play-off 2022. Sau 4 hiệp, đội khách đến từ Hà Nội thắng thuyết phục với tỷ số 87-75.

Henry (số 8) là cầu thủ hay nhất trong chiến thắng của Buffaloes. Ảnh: VBA.

Cả Buffaloes và Wings đều là những đội mạnh, sự khác biệt trong cục diện trận đấu đến từ khả năng tận dụng cơ hội. Trận này, Buffaloes ném thành công 36/72, đạt hiệu suất 50%. Trong khi đó, Wings ném thành công 25/69 (36%).

Wings có hiệp thứ tư thảm họa khi chỉ ghi vỏn vẹn 10 điểm, trong đó, 6/10 điểm đến từ các tình huống ném phạt. Wings bế tắc và không thể gỡ hòa dù từng có lúc họ kéo khoảng cách xuống hai điểm.

Buffaloes ghi liên tiếp 9 điểm và vươn lên dẫn trước 83-72 khi trận đấu còn hơn 2 phút. Những phút sau đó, Wings liên tiếp ném 3 điểm với hy vọng rút ngắn cách biệt, nhưng cả ba tình huống ném từ xa của đội chủ nhà đều không chính xác. Buffaloes tận dụng cơ hội để phản công và dứt điểm trận đấu.

Trung phong Shane Henry là người hùng của Buffaloes với 28 điểm và 26 rebounds. Khả năng phòng thủ và thu hồi bóng tốt của Henry là chìa khóa giúp Buffaloes duy trì lợi thế trước áp lực từ đội chủ nhà. Anh ghi đến 11/18 điểm của Buffaloes trong hiệp cuối, giúp “Bầy trâu” giành chiến thắng.

Về phía Wings, việc quá phụ thuộc vào ba ngôi sao Richard Thomas (23 điểm), Vincent Nguyễn (12 điểm) và Desean Parson (23 điểm) khiến đội chủ nhà dễ bị bắt bài. Trận này, cả 3 ngôi sao đều bị kèm chặt, khiến Wings luôn gặp khó khăn khi tấn công.

Với kết quả này, Buffaloes giành hạng hai sau regular season (mùa giải chính). Đối thủ của thầy trò Eric Weissling là Nhatrang Dolphins. Trong khi đó, Wings sẽ gặp Heat ở cặp đấu còn lại. Đây là cục diện không mong muốn với thầy trò HLV Erik Olson khi Wings toàn thua trước Heat ở regular season.

Tại vòng play-off (loại trực tiếp), các đội sẽ chơi theo thể thức best of three (đánh 3 trận, thắng 2). Hai đội giành chiến thắng sẽ vào chung kết, thi đấu theo thể thức best of five (đánh 5 trận, thắng 3). Đội có vị trí cao hơn sau giai đoạn regular season sẽ được chơi trên sân nhà nhiều hơn.