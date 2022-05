Hành trình vô vọng tìm con gái mất tích của mẹ Diễm My

Gia đình cô gái Diễm My trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai xảy ra ở Long An cho biết đã dùng mọi cách tìm con nhưng không được, họ đang trông chờ vào cơ quan điều tra.

“Những ngày đi tìm con gái, tôi bệnh nặng phải truyền máu, cứ nghĩ mình không qua khỏi. Khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, tôi nghĩ nếu chết rồi thì làm sao đi cứu con. Tôi đã cố vươn lên để sống”, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) kể về động lực tìm con gái Võ Thị Diễm My (23 tuổi) trong những ngày bị bệnh nặng.

Diễm My bị Công an tỉnh Long An thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Đây là vụ án do bị can Lê Tùng Vân (89 tuổi) và các đồng phạm thực hiện, được cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố ngày 7/1.

Ngược xuôi tìm con

Kể về hành trình tìm kiếm con gái mất tích hơn 2 năm, bà Đoàn Thị Tuyết Mai vừa nói vừa khóc.

Bà cho biết từ ngày 11/6/2020, Diễm My lén gia đình bỏ trốn khỏi nhà rồi mất liên lạc, vợ chồng bà chưa có một giấc ngủ ngon.

Bà Mai bật khóc khi nói về con gái Diễm My. Ảnh: An Huy.

Khoảng thời gian trên, vợ chồng bà Mai thường xuyên lang thang ngoài đường, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về con gái. Bà đã đến các tỉnh miền Tây, miền Nam để tìm con. Ai gọi điện thoại báo tin nhìn thấy người giống Diễm My, bà cũng tìm đến. “Tất cả đều vô vọng”, bà Mai sụt sùi.

Theo người mẹ, Diễm My là cô gái ngoan, học giỏi. Trước khi biết đến Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đang là sinh viên năm 3 đại học. Gia đình cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ chờ ngày con đi nước ngoài du học.

Khi đến Tịnh thất Bồng Lai vài lần, Diễm My trở thành một người khác hoàn toàn, tính tình thay đổi. Con gái lúc nào cũng tôn sùng Lê Tùng Vân và các đệ tử, không để tầm lời nói cha mẹ.

“Trước đây Diễm My một lòng theo Tịnh thất Bồng Lai. Trong thời gian mất liên lạc gia đình, tôi nghĩ con gái cũng ở trong tịnh thất hoặc bị người nơi đó giấu nên tìm không ra”, bà Mai

Diễm My trong một lần livestream trên mạng xã hội. Ảnh: N.A.

Mẹ Diễm My cho biết trên hành trình tìm kiếm con gái, nhiều lúc gia đình tuyệt vọng, nhưng tình thương đã thôi thúc bà không bỏ cuộc. Đến nay, bà đã làm đơn cầu cứu công an nhiều địa phương, thậm chí lên mạng xã hội nhờ tìm con gái nhưng chưa được.

“Trong một buổi livestream trên Facebook, có người gọi điện đến chồng tôi là anh Võ Văn Thắng thông báo đã tìm thấy Diễm My. Lúc đó tôi rất mừng. Tuy nhiên, biết được là nguồn tin giả, tôi như suy sụp. Tôi lạc mất con gái đã rất đau khổ nhưng nhiều người còn lên mạng xã hội công kích, tấn công gia đình tôi”, bà Mai bày tỏ.

Người phụ nữ cho biết sau thời gian dài sống trong tâm trạng đau buồn, bà đã đổ bệnh phải nhập viện cấp cứu, truyền máu.

“Bác sĩ nói tôi đang nguy kịch. Lúc đó, tôi sợ mình chết. Nếu ra đi thì làm sao tìm cách cứu con, gặp lại con nên tôi cố sống”, bà Mai nói rồi bật khóc.

Gia đình Diễm My đã thử mọi cách để tìm con, từ thuê thám tử đến tin vào tâm linh nhưng đều vô vọng. Họ hy vọng khi Công an tỉnh Long An khởi tố ông Lê Tùng Vân và các đệ tử thì Diễm My sẽ sớm được tìm thấy.

“Mẹ mong muốn con tỉnh ngộ, nhận ra con đường sai trái. Con nên quay về nhà, không có gì bằng gia đình. Mẹ tha thứ cho con tất cả. Cha mẹ lúc nào cũng thương con”, bà Mai gửi lời đến con gái.

Mang theo số tiền lớn bỏ trốn?

Theo lời bà Mai, năm 2019, gia đình bà đến thăm cảnh chùa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đêm ngủ tại chùa, Diễm My đã gặp nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai.

Nhóm này giới thiệu Diễm My rằng ngôi chùa của họ rất đặc biệt, có hoa ưu đàm nở rộ. Tu ở chùa sẽ thành thiên tài và họ mời Diễm My vào ngày 12/4/2019 đến chơi. “Tôi ở kế bên nên nghe rất rõ”, bà Mai nói.

Căn nhà đang xây dang dở ở Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: An Huy.

Sau khi về nhà ở quận Bình Tân (TP.HCM) Diễm My cùng một số anh em trong dòng họ đến Tịnh thất Bồng Lai tham quan. Khi về nhà, những người trong tịnh thất liên tục gọi điện thoại Diễm My mời xuống học giáo lý nhà phật 3 buổi mỗi tuần.

“Tôi nghĩ con đi học phật pháp là điều thiện nên đồng ý. Con gái đem theo cả cơm xuống dưới tịnh thất ăn và mua sữa từ thiện cho các chú tiểu. Con bé đi suốt 2 tháng liền”, bà Mai kể.

Người mẹ nói tiếp, hơn 2 tháng sau, ngày gia đình đưa con gái ra sân bay Tân Sơn Nhất đi nước ngoài du học, Diễm My đã lén bỏ trốn mang theo số tiền khá lớn. Biết tin, bà cùng chồng tìm kiếm con khắp nơi không được.

Vài hôm sau, bà mới biết Diễm My đã bỏ trốn đến Tịnh thất Bồng Lai và xin đi tu. Bà xuống Long An thăm con, thấy cảnh nam nữ sống chung như một gia đình, không giống chùa nên đã dẫn con về trong đêm.

“Bắt đầu thời điểm đó, tính nết con gái thay đổi đột ngột. Con gái tôi suốt ngày khóc, van xin cha mẹ đến tịnh thất để tu. Biết tinh thần con không ổn, tôi đã đưa con ra Hà Nội chữa bệnh tâm lý” bà Mai chia sẻ.

Sau khi chữa bệnh, Diễm My tiếp tục bị những người ở tịnh thất gọi điện lôi kéo, đến ngày 7/9 thì bỏ trốn khỏi nhà.

Không khuyên nhủ được con

“Từ thời điểm đó, cuộc tìm kiếm con gái rất gian nan. Tôi nhờ người thân giả thành những đoàn từ thiện vào phát quà, thăm các đứa bé trong tịnh thất nhưng không thấy Diễm My đâu”, bà Mai nói.

Theo bà Mai, tháng 10/2019 (3 tháng sau) ông Lê Tùng Vân gọi điện cho gia đình bà cho biết Diễm My đang ở Tịnh thất Bồng Lai và thông báo có thể đến gặp con nhưng không được dẫn đi.

“Nghe vậy tôi đồng ý vì muốn gặp con rồi tính tiếp. Chồng tôi đã đến tịnh thất khuyên đủ điều nhưng con gái không nghe. Diễm My sau đó lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn luôn”, người mẹ nói.

Cơ quan chức năng trong một lần làm việc ở Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: A.L.

3 ngày sau, vì quá bức xúc, vợ chồng bà cùng với người thân đến nơi này tìm kiếm. Trong lúc xô xát dẫn đến một một người trong tịnh thất bị thương ở mặt. Sau thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không liên lạc được con gái.

Sau một thời gian dài, Công an huyện Đức Hòa đã mời Diễm My và bà Cao Thị Cúc (chủ căn nhà tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) lên làm các giấy tờ về lưu trú. Gia đình bà Mai thấy con gái quá ốm, sức khỏe không tốt nên đưa về nhà chăm sóc.

Khoảng 6 tháng sau, Diễm My nhảy từ lầu 2 xuống mái tôn nhà hàng xóm, bỏ trốn khỏi nhà rồi mất tích.