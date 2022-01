Hành trình trốn chạy, mua xe phân khối lớn của kẻ cướp ngân hàng

Sau khi cướp được 3 tỷ, Nam về nhà cho bạn gái và cất một khoản. Anh ta tiếp tục di chuyển lên Hà Nội mua xe phân khối lớn để trốn chạy và bị bắt giữ tại Thái Nguyên.

Chiều 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng di lý Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về tới đơn vị này, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm để điều tra vụ cướp ngân hàng Vietcombank.

Theo cảnh sát, Nam bị bắt 23h ngày 8/1, khi đang lẩn trốn tại tổ dân phố 3 Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nhà chức trách thu giữ trên người nghi phạm một khẩu súng colt, 40 viên đạn, một khẩu súng bắn đạn chì dạng rút và 800 triệu đồng cùng một xe môtô phân khối lớn.

Nghi phạm được di lý về Hải Phòng. Ảnh: N.D.

Bước đầu, Nam khai nhận việc dùng súng vào phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Hôm đó, anh ta bịt kín mặt, đeo balo đen, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo màu đen đi vào phòng giao dịch ngân hàng. Tại đây, nghi phạm rút súng đe dọa bảo vệ và nhân viên.

Để thị uy, kẻ này bắn một phát súng lên trần nhà rồi quay ra uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng phải giao số tiền 3 tỷ đồng . Sau khi bỏ tiền vào balo, nghi phạm tiếp tục chĩa súng vào mặt mọi người đe dọa.

Khi đi ra ngoài, nghi phạm tiếp tục dùng súng uy hiếp bảo vệ, cướp một xe máy làm phương tiện tẩu thoát. Khi đến khu vực bờ đê cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, kẻ gây án bỏ lại xe máy để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Xe môtô Nam mua để trốn chạy. Ảnh: N.D.

Tiếp đó, Nam bắt taxi dù về nhà thay quần áo. Số tiền cướp được, kẻ gây án chôn một khoản tiền tại gốc đào ở nhà rồi lên Hà Nội.

Tại đây, Nam tìm đến một cửa hàng ở Hà Nội mua xe môtô phân khối lớn mang nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R đời 2021 giá 700 triệu đồng để làm phương tiện.

Anh ta điều khiển xe di chuyển lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, rồi tiếp tục lên Thái Nguyên.

Để truy bắt nghi phạm, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã họp khẩn với lãnh đạo Viện Khoa học hình sự, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và chỉ đạo hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi trinh sát tỏa đi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên lần theo dấu vết.

Khuya 8/1, cảnh sát ập vào một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tước súng và bắt giữ nghi phạm.