Hành trình tìm kiếm 'nơi chúng ta thuộc về'

Trong cuộc tìm kiếm nơi mình thuộc về, nhà văn Amanda Huỳnh luôn tìm thấy tình yêu và sự biết ơn những nơi từng đi qua, những người từng yêu thương.

Tiến sĩ luật, nhà văn, họa sĩ Amanda Huỳnh và một số tranh trong tác phẩm Nơi chúng ta thuộc về. Ảnh: Thanh Trần.

Là một người mộng mơ và nhiều xúc cảm, nhà văn Amanda Huỳnh luôn vẽ nên cuộc đời mình bằng những phác họa hoàn hảo. Hai tác phẩm đầu tiên của cô, Lam và Có hẹn với Paris viết về những trải nghiệm góp nhặt từ những quan sát trên các nẻo đường, đã được đông đảo độc giả trẻ Việt Nam đón nhận.

Nơi chúng ta thuộc về là tác phẩm thứ ba của Amanda Huỳnh kết hợp giữa văn và họa, với những bức tranh minh họa có phần mãnh liệt hơn các tác phẩm trước và nội dung mang đậm tính chữa lành.

Trong buổi ra mắt sách ngày 16/4 tại Đường sách TP.HCM, tác giả Amanda Huỳnh và người bạn của mình là MC Tùng Leo đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về hành trình tìm về.

Tha thứ cho bản thân là điều khó nhất

Nơi chúng ta thuộc về gồm có ba phần chính là Yêu, Thương và Tha thứ. Xuất phát từ một đứa trẻ “nghèo khó, đơn côi, tự ti và khắc kỷ”, hành trình cảm xúc của Amanda Huỳnh trong tác phẩm này đi từ những tổn thương và nồng nhiệt của giai đoạn "Yêu" - để rồi dần dần biết "Thương" mình và thương người với nhiều chấp nhận, hy sinh hơn.

Cuối cùng và quan trọng nhất là "Tha thứ", nhưng không chỉ tha thứ cho người, sự tha thứ lớn hơn mà Amanda muốn nhắc đến trong cuốn sách là sự tha thứ cho chính mình.

Tác phẩm Nơi chúng ta thuộc về. Ảnh: NXB Trẻ.

"Tha thứ cho chính mình là điều khó làm nhất trong tất nhiều những điều chúng ta muốn làm. Và chỉ khi chúng ta nhận ra chính mình, tự yêu thương bản thân mình và tha thứ cho chính mình, chúng ta sẽ tìm dần đến nơi mà chúng ta cảm thấy thuộc về, cảm thấy bình yên", tác giả chia sẻ.

Amanda Huỳnh cho biết những gì được viết trong sách không phải là những bài học kinh nghiệm hay đạo đức, càng không phải lời khuyên hay kim chỉ nam cho bất kỳ ai. Trước tiên đó là viết cho bản thân, và sau đó là dành cho những ai cũng đang có trải nghiệm tương tự.

Từ những trang sách và từ tình bạn nhiều năm với tác giả Amanda, MC Tùng Leo bày tỏ sự khâm phục với một con người mang tình yêu với cuộc sống như Amanda. Được thực hiện trong khoảng thời gian 2 năm nước Pháp và cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch, những dòng chữ và tranh của Amanda Huỳnh vẫn toát lên một tình yêu mãnh liệt với cuộc đời, và yêu mình bằng những cuộc đối thoại với nội tâm.

Chữa lành bằng sự biết ơn

Với nhiều mơ mộng và hoài bão, nhà văn Amanda đã dạo quanh khắp mọi nẻo đường của Pháp để tìm dư vị của tình yêu và vẫn không quên “đi đi về về" đất nước Việt. Khi bất chợt được hỏi nơi nào cô thuộc về? Amanda tâm sự: “Thật ra nơi chúng ta thuộc về không phải là một nơi, một chốn... Cũng là những chuyến đi, nhưng khác những chuyến đi tuổi trẻ, đã từ lâu, tôi biết nơi trái tim tôi thuộc về”.

Đó là khi cô đặt tay phải trên dòng chữ "Biết ơn" được xăm trên tay trái mình và thấy tim mình hạnh phúc. Lớn lên trong một gia đình tan vỡ, trải qua nhiều mối tình dở dang, Amanda cho rằng chính sự biết ơn là điều khiến cô nhận được nhiều bài học giá trị của cuộc sống nhất.

(Từ trái sang) Tác giả Amanda Huỳnh, Tùng Leo và ca sĩ Nguyên Hà tại Đường sách TP.HCM ngày 16/4. Ảnh: Thanh Trần.

"Một điều kỳ lạ là tôi không thể nào nhớ được lý do gia đình đổ vỡ, không nhớ được lý do chia tay người yêu. Nhưng tôi nhớ những mùa xuân, những cánh đồng, những dòng sông... Tôi nhớ mình đã yêu say sưa và mãnh liệt như thế nào, đó là lý do trong tranh có rất đôi tình nhân và cảnh sông núi. Những điều đơn giản và mãnh liệt đã giúp tôi quay lại với những gì cơ bản nhất của cuộc đời mình, và từ đó cảm thấy được chữa lành", cô tâm sự.

Chia sẻ với độc giả, cô cho biết thủa nhỏ cô cũng có mơ ước được đi khỏi quê hương, được bay xa khỏi ngôi nhà của mình. Thế nhưng 30 năm sau, đây cũng là nơi cô muốn quay về. Với cô, quê hương là một điều kỳ lạ, luôn khiến chúng ta hạnh phúc và đớn đau nhất trong những chặng hành trình của cuộc đời.

"Nhưng nếu nói là mình có nên cảm ơn những bất hạnh không, có nên cảm ơn những đổ vỡ không. Tôi nghĩ là không. Tôi sẽ không cảm ơn những đổ vỡ hay những bất hạnh. Nhưng tôi cảm ơn những người đã giúp đã giúp mình trong lúc bất hạnh, cảm ơn những điều thiện lành nho nhỏ mà cuộc sống đã mang lại hàng ngày đã giúp mình vượt qua. Đó là điều tôi biết ơn", Amanda giải thích thêm.

Có những người gặp bất trắc và vượt qua được, nhưng cũng có những người không vượt qua được, không có nghĩa là họ yếu kém hơn. Bởi vì bản thân mỗi người là khác nhau và có những hoàn cảnh khác nhau.