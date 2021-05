'Hành trình kéo dài năm thập kỷ' của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1, ở tuổi 79. Ông là tổng thống đắc cử cao tuổi nhất lịch sử Mỹ, và được kỳ vọng “gừng càng già càng cay”. Hành trình của nhân vật kỳ cựu trên chính trường Mỹ được Evan Osnos thể hiện qua cuốn Joe Biden: Hành trình kéo dài năm thập kỷ.

Sách khắc họa sự nghiệp của ông Biden tại Thượng viện, những điều đã xảy ra trong 8 năm ông đảm nhiệm vai trò phó thổng thống, lý do ông rút khỏi cuộc bầu cử năm 2016 và vì sao ông quyết định trở lại, cạnh tranh cùng ông Donald Trump trong cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ.

Sách cũng đề cập đến những khó khăn mà ông Biden phải đối mặt khi nhiệm kỳ tổng thống của ông vừa bắt đầu. Tác giả Osnos cho rằng kinh nghiệm dày dặn của Joe Biden sẽ có ý nghĩa nhất định với tình trạng chưa từng có tiền lệ của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được xem là người vừa may mắn, vừa là người kém may mắn. Ông may mắn khi duy trì được sự nghiệp chính trị kéo dài hơn năm thập kỷ tại Nhà Trắng và xây dựng được những mối quan hệ đáng kinh ngạc cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ông phải trải qua những nỗi đau trong cuộc sống cá nhân, đến nỗi việc ông tiếp tục tham gia chính trường được coi là điều kỳ diệu.

Sự nghiệp của ông Biden có thể thăng tiến bởi ông có một tinh thần sẵn sàng đương đầu với những thiếu sót và sai lầm của bản thân, bất chấp vận may có đứng về phía mình hay không. Ông từng nói: "Thất bại ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời là điều không thể tránh khỏi, nhưng từ bỏ là điều không thể tha thứ”. Những thử thách của cuộc đời - dù mang tính cá nhân hay khi phục vụ đất nước - đã giúp ông đồng cảm với những con người ở trong tình cảnh khó khăn.

Tác giả Evan Osnos có gần 10 năm đưa tin cho tờ The New Yorker. Ông đã tận dụng kiến thức, thông tin tích lũy để miêu tả một cách đa chiều về Joe Biden và cuộc bầu cả tổng thống Mỹ năm 2020. Sách còn được hình thành dựa trên các cuộc phỏng vấn kéo dài giữa Osnos với Joe Biden và hơn 100 người liên quan đến sự nghiệp ông, bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, những nhân vật kỳ cựu trong chính trường, các nhà hoạt động xã hội, cố vấn, đối thủ, các thành viên trong gia đình Biden.

Sách được báo giới đánh giá tích cực. The Guardian cho rằng Joe Biden: Hành trình kéo dài năm thập kỷ là một cuốn sách hấp dẫn: "Không thể rời mắt khỏi cuốn sách của Osnos và cảm thấy kinh ngạc về những gì Biden đã vượt qua để đi đến ngày hôm nay”.

Tạp chí Kirkus Reviews viết: “Nếu cần một bản tóm tắt về Biden nhanh chóng và dễ đọc, thì cuốn sách này dành cho bạn”.

Tác giả Evan Osnos là nhà báo, ông viết cho The New Yorker từ năm 2008. Cuốn sách của ông, Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China (tạm dịch: Kỷ nguyên của lòng tham vọng: Theo đuổi sự giàu có, sự thật và niềm tin tại Trung Quốc mới), đã giành được Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ năm 2014. Trước đó, Osnos là phóng viên đưa tin từ Trung Quốc, Iraq và nhiều địa điểm khác cho tờ Chicago Tribune - nơi ông đã cùng đồng nghiệp nhận giải thưởng Pulitzer cho hạng mục phóng sự điều tra.